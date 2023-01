Deepika Padukone et Ranveer Singh arrivent tous parés à l’engagement Anant Ambani-Radhika Merchant, les internautes réagissent

Deepika Padukone et Ranveer Singh sont salués comme un “couple puissant” par leurs fans. Leur présence a toujours été accueillie avec amour et commentaires positifs sur les réseaux sociaux. Cependant, il y a des cas où le couple a attiré des trolls, et leur apparence a non seulement été aimée mais aussi moquée.

Jeudi, les acteurs de Bajirao Mastani ont assisté à la fête de fiançailles d’Anant Ambani-Radhika Merchant. Deepika a donné des vibrations royales dans son attrayant sari rouge. Alors que Ranveer avait l’air pimpant dans un sherwani noir. Ranveer-Deepika a même foulé le tapis rouge et posé pour les caméras.

Voici la vidéo







Dès que la vidéo a été publiée, Internet s’est divisé avec des opinions mitigées. Alors qu’il y avait des utilisateurs qui ont loué leur présence. Il y en avait d’autres qui les considéraient comme « trop habillés » pour l’occasion. Un utilisateur a écrit : « Inki hi shaadi lag rahi hai ». Un autre utilisateur s’est moqué d’eux en disant : “Ils ont l’air trop habillés pour une fête de fiançailles.” Un internaute a écrit : « Aa gye waiter log saj dhaj ke ».

Une autre section d’internautes a ensuite félicité Ranveer et Deepika pour être le “meilleur couple” de Bollywood. “les couples puissants ont repéré #deepveer”, a écrit un fan. Un autre fan a écrit : “C’est la SEULE actrice qui a l’ambiance de la royauté… J’ai hâte d’avoir le rôle de Draupati”, a ajouté un autre fan. L’un des internautes a déclaré: “J’aurais aimé que Deepika puisse porter cette robe lors de l’une de ses propres fonctions de mariage.”

Outre Deepika-Ranveer, Varun Dhawan-Natasha Dalal, Akshay Kumar, Salman Khan, Shah Rukh Khan-Gauri, Aryan Khan, Janhvi Kapoor, Arjun Kapoor, Boney Kapoor, Khushi Kapoor, John Abraham et d’autres ont assisté à la fête.

Sur le front du travail, Ranveer a été vu pour la dernière fois dans le raté Cirkus. Il sera ensuite vu avec Alia Bhatt dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani réalisé par Karan Johar. Deepika sera bientôt vue avec SRK et John à Pathaan. Pathaan, réalisé par Siddharth Anand, sortira en salles le 25 janvier.