Deepika Padukone et Hrithik Roshan sont « prêts pour le décollage » alors qu’ils commencent à tourner pour « Fighter »

Les fans sont super excités de voir la paire la plus attendue à l’écran, Hrithik Roshan et Deepika Padukone jouent ensemble dans le prochain film d’action, Fighter et ils ont traité leurs fans avec les images les plus douces.

La superstar de Krrish s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour partager des photos adorables avec Deepika Padukone et le réalisateur, Siddharth Anand, alors qu’il écrivait : « Ce gang est prêt à décoller. #Fighter »

L’actrice de Piku a fait un commentaire excentrique en écrivant : « Oui ! Dès que nous digérons cette nourriture cependant ! »

Alors que Hrithik avait l’air pimpant dans un t-shirt noir uni avec une casquette blanche et bleue, Deepika Padukone était stupéfaite dans un pull rouge uni et des boucles d’oreilles en argent alors qu’elles avaient l’air adorables posant ensemble.

La bande du film s’était réunie dans un restaurant de Juhu pendant la journée, pour discuter plus en détail de Fighter ensemble.

Le duo de superstars avait annoncé leur toute première union à l’écran pour Fighter en janvier de cette année, laissant les fans haleter avec l’annonce.

Jeudi, le critique de cinéma indien et analyste commercial Taran Adarsh ​​a partagé une mise à jour sur le film sur son compte Instagram et a révélé que « Fighter » sera la première franchise d’action aérienne de l’Inde qui saluera la vaillance, le sacrifice et le patriotisme de nos forces armées.

« BIGGG NEWS… HRITHIK – DEEPIKA DANS LE PROCHAIN ​​ »FIGHTER » DE SIDDHARTH ANAND… #HrithikRoshan et #DeepikaPadukone joueront dans la première franchise d’action aérienne #India #Fighter… Réalisé par #SiddharthAnand… Produit par #Viacom18Studios, Mamta Anand, Ramon Chibb et Anku Pande. #Fighter salue la vaillance, le sacrifice et le patriotisme de nos forces armées. Conçu pour un public mondial. Sera tourné dans le monde entier. Sortie 2022″, a-t-il écrit.

Sidharth Anand dirigera la photo, qui a été dévoilée le jour de l’anniversaire de Hrithik cette année. Ce sera la première franchise de films indiens à s’attaquer au genre de l’action aérienne. Le 30 septembre 2022, le film ‘Fighter’ sortira à grande échelle pour un public mondial.