Deepika Padukone est superbe en sari noir, les internautes l’appellent la “reine de cœur”

Deepika Padukone avait l’air absolument magnifique et magique en portant un sari noir lors d’un événement à Mumbai le jeudi 4 août. L’actrice de Gehraiyaan a souri joyeusement aux paparazzi alors qu’elle arrivait pour l’événement dans un hôtel. Ses photos et images deviennent virales sur Internet.

Dès que sa vidéo a été partagée par le célèbre paparazzo Viral Bhayani sur son compte Instagram, les internautes et les fans ont déversé leur amour pour Deepika dans la section des commentaires. Alors qu’un utilisateur d’Instagram l’appelait “reine de cœur”, un autre l’appelait “beauté en noir”. “Un étourdissement absolu”, a lu un autre commentaire.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Deepika sera ensuite vue dans Pathaan avec Shah Rukh Khan et John Abraham. L’acteur est réalisé par Siddharth Anand pour Yash Raj Productions et devrait sortir le 25 janvier 2023. C’est l’un des films les plus attendus de Bollywood car il marque le retour de SRK sur grand écran après sa dernière sortie Zero in 2018.

Elle sera également vue dans l’action aérienne Fighter dans laquelle elle est jumelée avec Hrithik Roshan pour la première fois de sa carrière. Prévu pour arriver en salles le 28 septembre 2023, il est également réalisé par Siddharth Anand et marquera ses débuts en tant que producteur sous sa bannière nommée Marflix.

En dehors de ces deux biggies, l’actrice de Piku a également le film de science-fiction à gros budget de Nag Ashwin, provisoirement intitulé Projet K avec Prabhas et Amitabh Bachchan. Et elle sera à nouveau jumelée avec Big B dans le remake hindi du film hollywoodien The Intern qui mettait en vedette Anne Hathaway et Robert De Niro dans les rôles principaux.