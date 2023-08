Deepika Padukone empêche les paparazzi de cliquer sur ses photos lors d’un défilé de mode ; dit, ‘Yaha a permis nahi’ [WATCH]

Deepika Padukone a un énorme fan suivant. Elle est toujours connue pour son comportement amical et calme avec les paparazzi et même avec ses fans qui la rencontrent à l’extérieur. Elle parle aux paparazzi chaque fois qu’ils la repèrent, et elle leur répond d’une manière douce. Même Ranveer Singh a été très amical avec les paparazzi. Cependant, maintenant, Deepika a perdu son sang-froid face aux paparazzi.

Une vieille vidéo de Deepika Padukone est devenue virale sur Internet aujourd’hui. Récemment, le spectacle de cour nuptiale de Manish Malhotra a eu lieu et il était dirigé par le mari de Deepika, Ranveer Singh et sa co-vedette de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Alia Bhatt. Deepika était également présente à l’événement pour encourager son mari et Alia.

Deepika s’énerve contre les paparazzi

La mère de Ranveer était également présente avec Deepika. Dans la vidéo virale, on peut voir les paparazzi suivre la mère de Ranveer dans les coulisses de l’événement. Deepika l’a remarqué et a perdu son sang-froid face aux photographes. Elle leur a strictement dit qu’ils n’étaient pas autorisés dans les coulisses.

Elle a été vue en train de dire aux paparazzi: « Yaha a permis nahi hai, yeh backstage hai. » (Ce n’est pas autorisé ici. Ce sont les coulisses.) Cette vidéo de Deepika a maintenant créé une tempête sur Internet. Les fans ont réagi à la vidéo et l’ont soutenue.

Dans la section des commentaires de la vidéo, l’un des utilisateurs a écrit : « Elle l’a dit de la manière la plus gracieuse… d’autres stars de sa stature auraient perdu leur sang-froid. »

Un autre utilisateur a écrit : « Je ne sais pas pourquoi les gens continuent d’oublier qu’il y a une limite à tout… Pourquoi les médias pensent qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent juste parce qu’ils sont dans un métier comme le journalisme… ils sont si irrespectueux des règles et les sentiments des autres. »

Regardez la vidéo de Deepika ici :

Regardez la vidéo de Ranveer remerciant Dharmendra

Sur le plan du travail, Deepika sera ensuite vue dans Fighter face à Hrithik Roshan et elle met également en vedette Anil Kapoor. Le film sortira le 26 janvier 2024. Deepika sera également vu dans Kalki 2898 AD qui met en vedette Prabhas, Amitabh Bachchan, Kamal Haasan et Disha Patani.