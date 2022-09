Deepika Padukone double pour Shah Rukh Khan, l’acteur de John Abraham, dit “travail en cours”

Les fans de Shah Rukh Khan peuvent se réjouir, car sa co-vedette de Pathaan, Deepika Padukone, a partagé une mise à jour cruciale sur l’acteur à venir. La star de Gehraiyaan est actuellement en train de doubler pour le film, et elle a laissé entendre qu’ils sont plus proches pour terminer le travail de post-production.

Deepika a partagé une image du script relié de Pathaan placé sur une table dans le studio d’enregistrement. Le micro d’enregistrement au-dessus du script a confirmé le doublage du film. Elle a partagé la photo avec la légende qui dit : “WIP (work in progress) #Pathaan.”

Dès que Deepika a téléchargé la photo, les internautes sont devenus fous avec la mise à jour. Un utilisateur a écrit : “SUPER DUPER EXCITÉ POUR PATHAAN.” Un autre utilisateur a écrit, “WOHOOO CANT WAIT.” L’un des utilisateurs a écrit: “Pathaan a super frappé les patrons de hai.” Un internaute a écrit : “Ça va mettre fin à la période de sécheresse de Bollywood.” Un autre internaute a écrit : “J’attends le pathan”.

Plus tôt en août, les créateurs de Pathaan ont dévoilé des affiches animées de la distribution. John joue un méchant intrépide, et avec l’affiche, on dirait qu’il est un expert en bombes et explosions. L’affiche commence par une bombe à retardement sur le point d’exploser. Après l’explosion, nous sommes présentés à John Abraham, l’air prêt au milieu de l’action. John a lancé l’affiche avec une légende qui résume son personnage.

Yash Raj Films a étroitement surveillé chaque élément de leur chapiteau Pathaan, avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham. La réalisation de Siddharth Anand a été animée par un buzz et une anticipation formidables. Le 25 juin, les créateurs ont décidé de sortir le premier look de SRK dans et en tant que Pathaan qui, incidemment, a également marqué les 30 années glorieuses de l’incroyable carrière de l’acteur.

Le 25 juillet, qui marque six mois avant Pathaan, YRF a publié un aperçu de la principale dame de Pathaan et Deepika Padukone a l’air féroce et intense. Pathaan sortira en salles le 25 janvier.