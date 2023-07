Deepika Padukone dit qu’Alia Bhatt est très capable de flirter avec ses partenaires ; La star de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani admet avoir des amis avec des avantages [WATCH]

Le comportement de Deepika Padukone avec Alia Bhatt dans cette vieille vidéo de l’émission Koffee With Karan de Karan Johar est qualifié de passif agressif pendant le jeu-questionnaire joué par l’actrice. Alia et Deepika ont fait une apparition sur KWK, et le cinéaste a été vu en leur demandant de révéler quelques secrets de leur vie, où il demande qui est capable de flirter avec la co-star qu’ils ne voient pas, Alia épingle le doigt, PPP tord Deepika, et DO dit à Alia qu’elle est juste gentille avec elle, et plus tard pointe du doigt Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani et lui dit qu’elle est très capable de et plus tard, quand Alia a essayé d’expliquer, elle lui a dit avant de ne pas définir.