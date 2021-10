Deepika Padukone devient le seul acteur indien à remporter le « Global Achiever’s Award » de la « Meilleure actrice »

Prouvant encore une fois être une force de domination mondiale, Deepika Padukone a remporté le Global Achiever’s Award 2021 pour ses réalisations dans la fraternité cinématographique pour la «Meilleure actrice de Bollywood» par une plate-forme internationale.

Le prix mondial 2021, a reçu plus de 3000 nominations cette année. Il a été difficile pour le jury de présélectionner les lauréats, car toutes les nominations ont été couronnées de succès dans leurs domaines respectifs. Cependant, Deepika a réussi à remporter le prix et à devenir le seul acteur indien de l’industrie à le faire.

Considérée comme l’une des meilleures actrices en Inde, Deepika s’est fait un nom avec son travail acharné et ses performances exceptionnelles dans des films comme « Ram Leela », Tamasha », « Padmaavat », entre autres. Même sur le front de la mode, Deepika parvient à laisser une trace à chaque fois qu’elle sort.

En 2018, le magazine TIME l’a nommée l’une des 100 personnes les plus influentes au monde. Elle est devenue le seul acteur indien à acquérir une place sur la liste. Un an plus tard, Deepika a été honoré par le 26e prix Crystal annuel pour la sensibilisation croissante à la santé mentale, étant le seul acteur indien à figurer sur la liste des gagnants de Davos 2020.

Deepika Padukone a également été la seule actrice indienne à figurer pour la deuxième fois consécutive de Variety dans le « International Women’s Impact Report » qui célèbre les réalisations des femmes dans le divertissement à travers le monde.

Au fil des ans, Deepika a fait entendre sa voix, ce qui a créé un impact mondial, que ce soit avec ses choix de films ou sa fondation ‘Live Love Laugh’.