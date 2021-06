Deepika Padukone devient gaga sur les nouvelles photos de son mari Ranveer Singh

Heartthrob Ranveer Singh a récemment publié des photos pimpantes portant un t-shirt noir ajusté avec une expression intense et des cheveux bien taillés. En voyant le message, Deepika Padukone s’est rendue dans la section des commentaires et a écrit « Mine », suivi d’un sourire, d’un cœur et d’un câlin emoji.

Non seulement les fans, mais ses amis célèbres ont également réagi à la publication. Sonu Sood a laissé tomber un emoji de feu, tandis que Himesh a complimenté Ranveer en commentant « fabuleux ». Arjun Kapoor l’a appelé un « étalon ». Vishal Dadlani a écrit : « toute cette intensité, et pourtant tout ce que je peux entendre, c’est notre conversation depuis le parking hier ! Tu es un fou, @ranveersingh ! et a ajouté un emoji riant.

Plus tôt cette semaine, Ranveer a repris le tournage après les restrictions pandémiques pour un nouveau projet. On le verra dans « 83 » de Kabir Khan avec Deepika. L’histoire tourne autour de la victoire de la Coupe du monde en 1983. Le film devait sortir l’année dernière mais a été retardé à cause de la pandémie.

Ranveer a également fait une apparition dans le drame policier de Rohit Shetty « Sooryavanshi », avec Akshay Kumar dans le rôle principal. En dehors de cela, il a ‘Cirkus’, ‘Jayeshbhai Jordaar’ et le remake du blockbuster tamoul ‘Anniyan’ dans les tuyaux.

Deepika, quant à lui, a signé plusieurs films, dont « Pathan », qui marquera le retour d’acteur de Shah Rukh Khan après près de quatre ans ; « Combattant » avec Hrithik Roshan ; une adaptation cinématographique du Mahabharata, dans laquelle elle incarnera Draupadi ; le remake en hindi de « The Intern » avec Amitabh Bachchan ; le prochain de Nag Ashwin avec Prabhas; et le prochain de Shakun Batra, qui met également en vedette Siddhant Chaturvedi et Ananya Panday.