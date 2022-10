Deepika Padukone dénonce courageusement les stéréotypes raciaux à Hollywood ; se souvient d’un acteur lui disant : “Tu parles très bien anglais”

Deepika Padukone est actuellement à la fashion week de Paris. Elle est la seule célébrité indienne à y représenter le pays. Elle a rejoint Ana de Armas, Alicia Vikander parmi d’autres célébrités hollywoodiennes. Au cours de son interaction lors de l’événement, Deepika a courageusement dénoncé les stéréotypes raciaux à Hollywood et comment l’Occident perçoit les étrangers.

Dans l’interview, Deepika a révélé que cela la bouleversait chaque fois qu’elle se rendait aux États-Unis et qu’elle était la victime de certaines des choses qui avaient été dites et faites. Elle a également révélé la raison pour laquelle elle n’a pas fait plus de films mondiaux après ses grands débuts à Hollywood face à Vin Diesel dans xXx : Return of Xander Cage.

Sans nommer la personne, Deepika a rappelé son interaction avec un acteur hollywoodien. “Je connais cet acteur, je l’ai rencontré à cette soirée Vanity Fair, et il m’a dit ‘Hé au fait, tu parles très bien anglais.’ Je n’avais même pas réalisé ce que cela signifiait. Et quand je suis revenu, j’ai dit : ‘Comment ça, tu parles très bien anglais ?’ Avait-il l’impression que nous ne parlions pas anglais?””, a-t-elle déclaré à Business of Fashion.

Dans sa dernière publication sur Instagram, Deepika aurait déclaré : “Il fut un temps où vous pouviez venir [to India] et vendez simplement ce que vous vouliez, et nous l’achèterions ou croirions en vos idées. Mais aujourd’hui, nous avons notre propre identité et nous sommes extrêmement fiers de toutes nos marques locales. Ce n’est pas une seule Inde. C’est beaucoup d’Indes. Et en tant qu’Indiens, nous sommes aussi extrêmement fiers de notre histoire, de notre culture et de notre patrimoine. Le consommateur indien d’aujourd’hui ne peut pas être tenu pour acquis.”

Sur le plan du travail, Deepika sera ensuite vue dans la vedette de Shah Rukh Khan, Pathaan, avec sa co-vedette de Desi Boyz, John Abraham. Elle a également Fighter avec Hrithik Roshan et le film Nag Ashwin Project K avec la star Telugu Prabhas et Amitabh Bachchan dans le pipeline.