Deepika Padukone dégage des vibrations d’ange en robe blanche à l’événement de Madrid, pose avec Rami Malek, Yasmine Sabri

Juste après être revenue du tournage du projet K à Hyderabad, Deepika Padukone s’est envolée pour Madrid, en Espagne, pour assister à un gala de la marque française de produits de luxe Cartier. Ressemblant à un ange, l’actrice de Gehraiyaan a secoué l’événement dans une robe blanche avec le collier et les boucles d’oreilles Cartier ajoutant plus de charme à sa beauté.

On peut également voir Deepika poser avec l’actrice égyptienne Yasmine Sabri et le populaire acteur hollywoodien Rami Malek, qui a remporté l’Oscar pour son incroyable performance en tant que chanteur principal de Queen Freddie Mercury dans la comédie musicale Bohemian Rhapsody. Ses photos et vidéos se répandent maintenant comme une traînée de poudre sur Internet.









Lorsque Deepika était à Hyderabad, il a été rapporté que l’actrice avait été transportée d’urgence à l’hôpital après que son rythme cardiaque ait augmenté sur les plateaux de Project K. Maintenant, le producteur du film Ashwini Dutt a clarifié ces informations dans son interview avec Deccan Chronicle comme il l’a dit à la publication. , « Auparavant, elle était atteinte de Covid-19, mais après avoir récupéré, elle est partie pour l’Europe. Et tout de suite d’Europe, elle a atterri sur nos plateaux de tournage. Après de légères fluctuations de sa tension artérielle, elle s’est rendue à l’hôpital pendant une heure pour un contrôle de routine- juste pour s’assurer que tout était normal ».

Pendant ce temps, sur le front du travail, Deepika sera vue ensuite dans Pathaan dont la sortie est prévue le 25 janvier 2023 face à Shah Rukh Khan. Le réalisateur Siddharth Anand, qui met également en vedette John Abraham, marque le retour de SRK sur grand écran après quatre ans et un mois et est donc l’un des films les plus attendus de Bollywood. Elle sera également jumelée avec Hrithik Roshan dans l’action aérienne Fighter. Prévu pour une sortie le 28 septembre 2023, il est également réalisé par Siddharth Anand et marquera également ses débuts en production sous sa bannière Marflix.