Deepika Padukone confirme qu’elle et son mari Ranveer Singh facturent des frais énormes lorsqu’ils travaillent ensemble et révèle pourquoi

Deepika Padukone, qui fait des vagues au box-office avec son apparition spéciale dans Shah Rukh Khanc’est Jawana récemment révélé qu’elle facturait des frais élevés lorsqu’elle et son mari star de Bollywood Ranveer Singh travailler ensemble. Dans une interview accordée à un magazine, Jawan L’actrice a admis facturer des sommes élevées lorsqu’ils partagent l’écran ensemble : « Oui, nous facturons une prime lorsque nous nous réunissons. Je pense que nous sommes dans une position assez unique. »

Révélant la raison pour laquelle on facture le montant de la prime pour se réunir à l’écran avec son mari Ranveer, Deepika a déclaré : » Il y a généralement un déséquilibre dans un couple de pouvoir, mais pas avec nous. De plus, nous sommes tous les deux partis de zéro, et c’est quelque chose que nous sommes. très fier. Réussir sur la base du mérite et selon ses propres conditions nous rend spéciaux ».

Deepika a salué son mari et son parcours, et les fans admirent totalement son honnêteté. Deepika et Ranveer ont tous deux atteint le sommet sans aucun soutien, et c’est ce qui rend leur parcours encore plus remarquable. En ce moment, Ranveer prépare son prochain film, Don 3où il remplacera la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan dans la franchise Don, et les internautes sont déjà convaincus qu’aucun autre acteur que lui seul n’aurait pu faire l’affaire. Pendant ce temps, Deepika se prépare pour son prochain grand film, Fighter, avec Hrithik Roshanet on le verra ci-contre Prabhas dans Kalki 2898 après JC.

Deepika Padukone a révélé dans la même interview que Ranveer Singh se sent une grande imitatrice mais devient très nerveuse lorsqu’il la met sous les projecteurs. « Je suis un bon imitateur. Selon mon mari, je suis un grand imitateur caché dans le placard qui n’a pas encore été découvert et qui attend d’être découvert. Mais je ne peux pas. D’une manière ou d’une autre, quand les caméras sont allumées et quand « Il me met dans l’embarras et me fait imiter quelqu’un devant les gens, ça n’arrive pas. Mais avec ma sœur et mon mari, je suis un imitateur fantastique. »

Ranveer avait montré son talent d’imitateur dans l’émission de Karan Johar Café avec Karan 7.