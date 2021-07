Deepika Padukone capture la réaction hilarante du coiffeur Yianni en mangeant des mangues crues « épicées » ! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Deepika Padukone, tout comme son mari Ranveer Singh, adore rigoler et bien rire de temps en temps. Récemment, l’actrice de ‘Cocktail’ s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo hilarante mettant en scène son coiffeur Yianni Tsapatori mangeant des mangues crues avec de la poudre de piment rouge ! Alerte spoiler : il ne les aimait pas du tout ! Comme on le voit dans la vidéo, Yianni est submergé par les épices et le piquant des mangues et s’exclame que sa bouche est brûlante. Pendant tout ce temps, on entend Deepika en arrière-plan rire de sa réaction dramatique.

Dans la vidéo, Deepika lui demande : « Qu’est-ce que tu as ? ». À cela, il répond : « La mangue crue, c’est du masala et du sel ». Deepika lui demande de ne pas être si curieux, il suffit de le manger. Il dit alors : « Pourquoi aimes-tu ça ? C’est épicé ».

Sur le plan du travail, Deepika a actuellement son chaton plein de films au cours des prochains mois. Elle a « Pathan » aux côtés de Shah Rukh Khan, « Fighter » avec Hrithik Roshan.

On la verra également dans une adaptation cinématographique du ‘Mahabharata’, dans laquelle elle jouera le rôle de Draupadi. En dehors de cela, elle travaille également pour un remake en hindi de « The Intern » aux côtés de sa co-star de Piku, Amitabh Bachchan.