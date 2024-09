Deepika Padukone Baby News : Deepika Padukone et Ranveer Singh ont eu la chance d’avoir une petite fille

Le rêve de Deepika et Ranveer devient réalité : une petite fille arrive dans leur monde étoilé

À l’occasion propice de Ganesh Chaturthi, BollywoodLe couple puissant de Deepika Padukone et Ranveer Singh a été béni avec leur premier enfant – un petite fille (8 septembre). Cette heureuse nouvelle survient un jour seulement après que le couple a été aperçu arrivant dans un hôpital de Mumbai, attendant avec impatience l’arrivée de leur petit.

Le moment n’aurait pas pu être plus spécial, car la naissance de leur fille a coïncidé avec le festival dédié au Seigneur Ganesha, connu pour apporter la bonne fortune et éliminer les obstacles. Juste un jour avant que Deepika n’accouche, elle et Ranveer ont été vus au célèbre Temple Siddhivinayakoù ils ont cherché les bénédictions de Bappa avant ce moment qui allait changer leur vie.

Des sources proches du couple ont révélé que la mère et l’enfant étaient en bonne santé et que la famille était aux anges à l’idée de l’arrivée de leur petite princesse. Ce nouveau chapitre dans la vie de Deepika et Ranveer marque un moment important pour le couple et leurs fans, qui attendaient cette nouvelle avec impatience depuis que le couple s’est marié lors d’une cérémonie digne d’un conte de fées en novembre 2018.

En février de cette année, Deepika (alors qu’elle en était à son deuxième trimestre) et Ranveer ont annoncé sur Instagram qu’ils attendaient l’arrivée du bébé en septembre, sans toutefois révéler la date exacte. Cependant, des rumeurs sur l’arrivée de leur bébé dans les prochains jours ont commencé à circuler récemment. Ranveer, qui était occupé avec ses engagements cinématographiques, est retourné en ville pour être aux côtés de sa femme en attendant l’arrivée du bébé.

Côté travail, le dernier film de Deepika était Kalki 2898 AD de Nag Ashwin, le réalisateur a déclaré dans une interview exclusive que l’actrice avait tourné pendant quelques jours alors qu’elle était enceinte, donc même son enfant a travaillé sur le film. Deepika et Ranveer seront de retour sous les projecteurs lorsque leur film « Singham Again » sortira en salles en novembre.