La superstar de Bollywood Deepika Padukone a rejoint Shah Rukh Khan pour tourner pour Pathan de YRF à Mumbai, a révélé un utilisateur d’Instagram qui se trouve sur les plateaux du film. Découvrez les photos de Deepika quittant les plateaux samedi soir

Le jumelage de Deepika et SRK a toujours épelé des superproductions pour le grand écran directement d’Om Shanti Om, Chennai Express et Happy New Year et le réalisateur Siddharth Anand espère sûrement que son ambitieux spectacle d’action d’espionnage, Pathan, ratisse également le moolah au box-office et créer une nouvelle histoire lors de sa sortie en salles.

« Après SRK et John, maintenant Deepika commence à tourner pour le très attendu Pathan. C’est vraiment incroyable de voir les grandes superstars de notre génération commencer à tourner malgré la pandémie. Cela donne un message fort et positif à l’industrie et quand vous avez un énorme film comme Pathan sur les sols, l’industrie respire un nouveau souffle. Deepika tournera avec Shah Rukh jusqu’à la fin du programme de Pathan, qui devrait avoir lieu dans les 15 à 20 prochains jours », a déclaré une source commerciale.

« Bien que nous n’entendions pas grand-chose sur le rôle de Deepika dans le film, vous pouvez être assuré qu’elle sera dans sa forme la plus en forme et la plus chaude de Pathan. Son rôle va nous épater et on en parlera énormément. Le film, entend-on, verra Deepika dans un avatar jamais vu auparavant et nous sommes vraiment ravis de voir comment Siddharth Anand et Aditya Chopra dévoilent son personnage. Deepika et SRK ont toujours créé de la magie sur grand écran et nous ne pouvons nous attendre à rien de moins qu’un masala à part entière, une extravagance visuelle qui ramènera les gens au cinéma », a ajouté la source.