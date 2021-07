Deepika Padukone, Amitabh Bachchan et Prabhas commencent le tournage du projet « K »

Non seulement dans l’adaptation indienne du film hollywoodien « The Intern », mais les acteurs Amitabh Bachchan et Deepika Padukone partageront également l’espace d’écran dans « K » réalisé par Nag Ashwin. « K » est présenté comme un drame de science-fiction, qui met également en vedette l’acteur Prabhas.

Samedi, Big B est allé sur son compte Instagram et a partagé une photo de Prabhas tenant le clin des décors du film. « … pour la photo de Mahurat de Project K… quel honneur d’être derrière le clap étant donné par l’icône qui a créé des vagues magiques cinématographiques à travers le pays et le monde avec Bahubali », a-t-il écrit.

Prabhas a également profité de son Instagram pour exprimer son bonheur de travailler avec Big B. « Sur ce Guru Purnima, c’est un honneur pour moi d’applaudir le Guru du cinéma indien..ça commence », a écrit Prabhas en légende du post.

Deepika Padukone a également exprimé son enthousiasme à travers une publication Instagram.

Récemment, Nag Ashwin a déclaré à indianexpress.com, « L’histoire, le scénario et tout l’univers qui va être construit pour le film de Prabhas. Nous sommes encore au stade de la planification. Chaque propriété de ce film doit être créée à partir de zéro, et Prabhas et moi essayons de faire de notre mieux pour le projet.

Selon les rapports, les parties d’acteur de Big B seront tournées dans le premier programme à Ramoji Film City à Hyderabad.

Sur le plan du travail, Prabhas sera également vu dans ‘Radhe Shyam’ et ‘Adipurush’ d’Om Raut, tandis que Deepika a ’83’ et ‘Fighter’ à son actif.

Amitabh Bachchan a récemment tourné pour ‘GoodBye’, qui le met en vedette face à Rashmika Mandanna. Le film a été réalisé par Vikas Bahl.

(Avec les entrées de l’ANI)