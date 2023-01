Deepika Padukone, Akshay Kumar ont aidé Honey Singh alors qu’il luttait contre la dépression ; le rappeur partage des détails terrifiants

Honey Singh revient lentement dans le rythme. Il a chanté des chansons pour Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan et Selfiee. Comme on le sait, il sort avec la mannequin et actrice Tina Thadani. Le rappeur, chanteur et compositeur a maintenant expliqué en détail comment la dépression l’a isolé de l’industrie. Honey Singh a déclaré que c’était Deepika Padukone qui l’avait aidé à trouver un médecin lorsqu’elle avait appris qu’il avait des problèmes de santé mentale. Il a dit à Bollywood Hungama qu’outre l’actrice de Pathaan, les superstars de Bollywood Shah Rukh Khan et Akshay Kumar l’ont également contacté, ainsi que sa famille. Honey Singh a sorti un nouvel album 3.0. Il fait également des spectacles dans toute l’Inde.

Il a dit que tout le monde était assez favorable. Honey Singh a déclaré que Deepika Padukone avait suggéré à sa famille un médecin à Delhi. Il l’a consulté. Il a également déclaré que son cas était bien plus grave que le sien. Honey Singh a déclaré que l’actrice avait compris qu’il souffrait aussi comme elle et avait fait ce qu’elle pouvait pour l’aider. Il a dit que Shah Rukh Khan l’avait également beaucoup soutenu émotionnellement. Le rappeur a également donné un aperçu effrayant de la façon dont la dépression l’a amené à s’isoler. Il a dit qu’il n’avait parlé à personne pendant cinq ans. Il n’a pas non plus regardé la télévision pendant trois ans, car des informations en cours d’exécution le déclencheraient. Il semble qu’Akshay Kumar l’appellerait même s’il ne répondait pas aux appels.

Il semble que Honey Singh luttait depuis longtemps contre des problèmes de santé mentale. Il s’est également beaucoup adonné à l’alcool. Le rappeur a déclaré qu’il avait travaillé dur et qu’il n’avait pas besoin de faire ses preuves. Il a dit qu’il est un ouvrier et qu’il peut reconstruire ce qu’il a perdu. En 2014, il sort son dernier album Desi Kalakaar.