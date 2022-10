Deepika Padukone, Aishwarya Rai Bachchan et d’autres actrices de Bollywood qui ont enfilé les plus beaux bijoux du cinéma

Les téléspectateurs de Bigg Boss 16 se plaignent sur les réseaux sociaux que tout le week-end Ka Vaar était en quelque sorte consacré à l’histoire d’amour naissante de Gautam Vig et Soundarya Sharma. Tout a commencé avec Manya Singh disant que Soundarya Sharma avait décidé de s’en tenir à Gautam Vig après être devenu capitaine de l’émission. Elle a dit qu’elle était également proche de MC Stan et Shalin Bhanot. Karan Johar a demandé à Gautam Vig s’il ressentait réellement quelque chose pour Soundarya Sharma ou était-ce pour le spectacle. Il a dit que les fans n’aimaient pas cet angle d’amour forcé et qu’ils pouvaient jouer seuls.

Karan Johar a déclaré que cela avait l’air faux car l’un d’eux portait des micros lorsqu’ils allaient aux toilettes pour avoir leurs conversations privées. Mais un certain nombre de téléspectateurs ont estimé que Gautam Vig avait été injustement appelé. Ils ont estimé que cela pourrait être fait pour promouvoir Tina Datta et Shalin Bhanot, qui est le deuxième couple de la série après Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary. Mais Gauahar Khan n’est pas impressionné par la façon dont Gautam Vig a été appelé par Karan Johar.

Je suis très confus, Gautam expliquant à quelqu’un qu’il aime que sa préférence est le chauvinisme et Manya assassinant complètement le personnage Soundarya est utilisé comme preuve pour prouver la même chose. Je suis tellement confus. Pas du tout d’accord avec ce qui s’est passé aujourd’hui. Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 23 octobre 2022

Complètement en empathie avec Gautam. Je peux relever un million de cas où des hommes ont traité les femmes qu’ils aiment avec un manque de respect absolu dans la série #bb16 Gautam a clairement déclaré qu’il aimait la fille, pourquoi est-il si mal jugé. Je pense qu’il est authentique. Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 23 octobre 2022

En fait, de nombreuses personnes ont estimé que Gautam Vig et Soundarya Sharma avaient été scolarisés sans raison apparente. Le segment entier avait l’air terriblement ennuyeux aussi. Jetez un œil aux tweets ici…

#GautamVig je te sens frère la façon dont cet homme a été battu inutilement même #SoundaryaSharma a été frappé sans raison, ils auraient dû leur dire de ne pas aller plus loin que salman avait l’habitude de les avertir #BB16 #BiggBoss16 Talha Godil ???? (@TalhaGodil1) 23 octobre 2022

Il n’est pas faux ..il aime #Soundarya profondément dikhta hai sab koi itna faux nahi kar skta #Gautamvig hai pas shalin Pooja Bisht (@poojab991) 23 octobre 2022

Définition du mot “misogyne” il va vers les femmes quand elles pleurent et les embrasse comme un bébé. Plus de pouvoir #GautamVig #bigboss16 #bb16 pic.twitter.com/NN7MVVegEm Cheikha _M (@STejran) 23 octobre 2022

De quel droit est roti sardarni #NimritKaur être exigeant pour #GautamVig il n’est pas ton petit ami il l’est #Soundarya ka bf ne sois pas une troisième roue sans raison ! Aller voler des chocolats et manger des chugli ? Hiten (@HitenK2021) 23 octobre 2022

Quel est le problème avec ce spectacle? Personne n’a le droit de juger la relation de qui que ce soit. Pourquoi ils veulent que les gens rompent leurs relations. C’est une émission de personnalité pas un divorce Beuro ..#BB16 #BiggBoss16 https://t.co/v9Di3D2F1G Rubiologie ? (@ItsRubiology) 23 octobre 2022

Je suis tellement heureux que KJO ait littéralement exposé #GautamVig Soundaria. Ces 2 sont les personnes les plus méchantes et les moins chères de #bb16 qui n’a d’autre travail que de râler sur les gens et cela aussi de manière très dégradée. Ces 2 sont faits l’un pour l’autre comme ye dono kisi ka saga nhi hai. Tiyas (@tiyasganguly) 23 octobre 2022

Il reste à voir comment cela affecte l’amitié de Gautam Vig et Soundarya Sharma. L’acteur joue un bon jeu même lorsqu’il est en solo. Archana Gautam leur a conseillé d’être en solo dans l’émission.