Deepika Padukone à Shraddha Kapoor : un regard sur les célébrités de B-Town qui définissent la mode des aéroports avec leurs choix tendance

Dans le monde glamour de Bollywood, où le style et la mode sont primordiaux, il existe un groupe restreint de célébrités qui transforment constamment les pistes d’aéroport en rampes de mode personnelles. De la chic sans effort Deepika Padukone à la tendance Shraddha Kapoor, ces beautés de B-Town redéfinissent la mode de l’aéroport avec leurs choix impeccables et branchés. Les looks d’aéroport de Deepika Padukone sont un mélange parfait de confort et de sophistication. Avec un sens inné du style, elle enfile sans effort des tenues allant des blazers surdimensionnés associés à des jeans ajustés aux robes longues fluides avec des accessoires de déclaration. La mode aéroportuaire de Shraddha Kapoor est le reflet de son esprit insouciant et bohème. Sa capacité à mélanger et assortir sans effort divers éléments se traduit par des tenues à la fois élégantes et confortables, faisant d’elle une véritable pionnière sur la scène de la mode aéroportuaire. De nombreux autres acteurs présentent également leurs tenues au plus haut niveau de la mode. Pour en savoir plus sur les acteurs, regardez la vidéo.