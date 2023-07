Deepika Padukone à Sara Ali Khan : les célébrités de B-Town qui ont fait la meilleure déclaration de mode cette semaine | Regarder la vidéo

Salut les fashionistas ! Nous voici de nouveau avec notre dernier segment de célébrités les mieux habillées, et c’est super intéressant cette fois. Cette semaine a été une bénédiction pour le monde de la mode. il y avait du faste, du glamour et tellement de choses à apprendre et à s’inspirer de la mode.

Eh bien, il est prudent de dire que la mode et Bollywood vont de pair. Oui, il n’y a pas un seul jour où nos stars préférées de Bollywood nous font WOW avec leurs choix époustouflants.