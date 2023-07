Deepika Padukone à Priyanka Chopra : les meilleures actrices qui ont commencé leur carrière d’actrice avec South Indian Movies

La saison 13 de Khatron Ke Khiladi de Rohit Shetty commencera à être diffusée sur Colors TV et Jio Cinema le samedi 15 juillet. 13 candidats, issus de la fraternité du cinéma et de la télévision, ont été choisis pour participer à ce spectacle de cascades. L’acteur de télévision Sheezan Khan est l’un d’entre eux. Il n’y a pas si longtemps, Sheezan a fait la une des journaux pour avoir prétendument encouragé la mort de son ancienne partenaire et actrice Tunisha Sharma. Après avoir terminé le tournage de Khatron Ke Khiladi 13, Sheezan a expliqué comment la série l’avait aidé à surmonter la phase controversée de sa vie.

Sheezan Khan sur sa participation à Khatron Ke Khiladi 13

Après l’achèvement du tournage de Khatron Ke Khiladi au Cap, Sheezan Khan dans une interaction avec Pinkvilla a rappelé la phase turbulente de sa vie, concernant Tunisha Sharma. Il a également expliqué comment il avait pu reprendre confiance après le malheureux incident via KKK 13. L’acteur a révélé qu’il était fier de sa décision de participer à l’émission dirigée par Rohit Shetty, la qualifiant d' »expérience transformatrice ». « Je me sentais perdu et manquais de confiance en moi. Grâce à cette émission, j’ai retrouvé confiance en moi, réalisant que personne ne me connaît mieux que moi-même », a-t-il déclaré.

Sheezan Khan sur Khatron Ke Khiladi laissant un impact sur lui

Parlant de l’exécution des cascades, Sheezan Khan a ajouté qu’elles avaient laissé un « impact profond » sur lui, le transformant en un homme changé. L’acteur semblait soulagé que Khatron Ke Khiladi lui ait permis de se retrouver et de mieux se comprendre. « Quand j’ai échoué, j’ai analysé ce qui n’allait pas, et quand j’ai réussi, j’ai découvert mes forces. Ce processus m’a permis d’explorer et de redécouvrir les qualités en moi qui me rendent unique et capable. En effet, je me suis trouvé », a-t-il a dit.

Affaire Sheezan Khan et Tunisha Sharma

Sheezan Khan sortait avec sa co-vedette d’Ali Baba: Dastaan-e-Kabul, Tunisha Sharma, depuis un certain temps. Ils ont rompu en novembre dernier. 15 jours après la rupture, Tunisha s’est suicidée sur les plateaux d’Ali Baba. Pour des affaires d’encouragement au suicide, Sheezan a été arrêté par la police et a passé deux mois en prison. Le 4 mars, il a été libéré sous caution par le tribunal de Vasai. Parlant de Tunisha, dans une interview avec ETimes, Sheezan avait déclaré: « Elle me manque et si elle était en vie, elle se serait battue pour moi. »