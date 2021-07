Deepika Padukone a l’air rêveuse sur une photo monochrome, son mari Ranveer Singh dit « Gorg » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’étonnante de Bollywood Deepika Padukone a récemment émerveillé les fans avec sa photo artistique en noir et blanc qu’elle a partagée sur Instagram dimanche soir (25 juillet). Sur la photo, Deepika est absolument magnifique alors que deux photos d’elle fusionnent en une seule. D’un côté, on dirait qu’elle regarde la caméra, et de l’autre, on dirait qu’elle regarde de côté. Le magnifique montage met vraiment en valeur sa beauté et donne une ambiance de rêve à la photo.

Découvrez son dernier post:

Son mari Ranveer Singh, qui est toujours là pour la soutenir, a commenté la publication la qualifiant de magnifique. Les fans ont également inondé sa section de commentaires de centaines d’émojis cardiaques et d’émojis de feu.

Hier, il a été rapporté que le prochain film de Deepika avec les superstars Amitabh Bachchan, Prabhas, avait démarré à l’occasion de Guru Purnima le 24 juillet.

Sur le plan du travail, Deepika a actuellement son chaton plein de films au cours des prochains mois. Elle a « Pathan » aux côtés de Shah Rukh Khan, « Fighter » avec Hrithik Roshan.

On la verra également dans une adaptation cinématographique du ‘Mahabharata’, dans laquelle elle jouera le rôle de Draupadi. En dehors de cela, elle travaille également pour un remake en hindi de « The Intern » aux côtés de sa co-star de Piku, Amitabh Bachchan.