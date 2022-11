Deepika Padukone à Kareena Kapoor Khan et d’autres vont dos nu en chemisiers

Sumbul Toukir Khan est devenu un succès instantané avec la représentation d’Imlie dans l’émission à succès. Elle a quitté le spectacle et est entrée Grand Patron 16. Malheureusement, le spectacle de Salman Khan a été un bon choix pour elle jusqu’à présent. Elle est d’abord apparue perdue dans la série, puis sa prétendue “obsession” pour Shalin Bhanot est devenue le sujet de conversation de la ville. Non seulement les concurrents, mais même Salman Khan en ont discuté pendant Weekend Ka Vaar. Le père du Sumbul est apparu lors d’un appel téléphonique et cela a conduit au chaos absolu. Sumbul Touqeer est devenu la cible de tous maintenant, mais Devoleena Bhattacharjee est sorti pour la soutenir.

Entertainment News: Devoleena Bhattacharjee fulmine contre les fabricants de Bigg Boss

Dans la dernière promo Weekend Ka Vaar with Salman Khan, on voit le père de Sumbul Touqeer se faire griller par les parents de Tina Datta et Shalin Bhanot. Devoleena Bhattacharjee n’est pas d’accord avec ça. Elle s’est servie de son compte Twitter pour dénoncer les créateurs de l’émission et a déclaré que l’humiliante Sumbul et son père se penchaient trop bas. Elle a mentionné que si Sumbul est une candidate faible, elle devrait être retirée de l’émission par un processus de vote ou par tout autre moyen, mais il n’est pas justifié de les humilier. Elle a également mentionné que l’épisode Weekend Ka Vaar avec les parents serait le pire de l’histoire de Bigg Boss.

Découvrez les tweets de Devoleena ci-dessous :

Je suis d’accord #SumbulTauqeerKhan est un joueur faible et elle n’a pas de voix ou ne se représente pas. Alors expulsez-la. Si ce n’est pas par votes, par soi-disant aapsi sehmati etc etc. Mais humiliant #SumbulToqueerKhan et maintenant son père est trop bas pour attendre de toi @Le chef. Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 25 novembre 2022

Vous avez montré l’appel téléphonique aux SM. Mais alors vous auriez dû montrer d’où cela venait. En tant que public, nous ne sommes ni des imbéciles ni des aveugles. L’enfer déguisement. #BB16 Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 25 novembre 2022

C’est l’enfer déguisant et ça va être le pire épisode de tous les temps @Le chef l’histoire. Par conséquent, je suis sûr que le respect et l’amour que les gens ont pour ce spectacle vont baisser. Vinaash kaale viparit buddhi. https://t.co/XkYtVSQGbH Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 25 novembre 2022

