Deepika Padukone à Anushka Sharma : Top 10 des actrices de Bollywood qui ont les plus beaux sourires

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anu et Anuj décident de passer du temps de qualité avec leur fille Choti Anu. Ils prévoient de l’emmener en voyage. Bien qu’Anu continue de recevoir des indices de ne pas y aller, elle parvient toujours à y aller avec sa famille. Ils décident de partir en voyage pour vaincre le stress et les soucis de leur famille. Mais le voyage ne se déroulera pas comme prévu. Anuj et Anupamaa rencontreront tous deux un accident après qu’un gang de crétins ait kidnappé une fille avec son amant. Les deux ne peuvent pas se retenir de voir la tragédie et sortent de leur voiture pour sauver le couple. Les hommes de main les attaquent et Anuj-Anupamaa rencontre un accodent. Les deux tombent inconscients dans la mare de sang.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, les hommes de main emportent la fille et son amant est brisé. Le garçon sauve à la fois Anuj et Anupamaa et les transporte à l’hôpital. De plus, Anuj et Anupamaa subiront une perte de mémoire partielle. Si l’on en croit les rumeurs, Anupamaa et Anuj seront vus se séparer après ce tragique accident.

Les fans de MaAn ne sont pas impressionnés par la piste en cours et ont demandé aux fabricants de la changer. Ils ne peuvent pas voir Anuj et Anupamaa se séparer. Les créateurs ajoutent divers rebondissements dans le prochain épisode pour rendre leur émission intéressante.

Voici comment les fans de MaAn ont réagi –

Si Anuj et Anupama ne seront pas là, nous ne verrons pas le spectacle que nous regardons juste à cause de Gaurav Khanna monsieur et Rupali madame #Anupama anubhuti mehra (@anubhuti_mehra) 18 novembre 2022

Les fabricants, s’il vous plaît, ne laissez pas Anupama hv perdre la mémoire à court terme et gardez-la et Anuj en sécurité ????. Cette fois s’il vous plaît pas de drame avec MaAn ????. #Anupama anubhuti mehra (@anubhuti_mehra) 18 novembre 2022

Ifeel vrybad ils perdent leur 1er pstn fr la 1ère fois scre Kam hoti thi phirbi 1er pstn moi hoti thi lekin est bar 1er pstn perdre kardiya se sentir vrybad Itohate SH drame lekin ache moments bi diye le na Ifeel vry bad bht twt pda maine comme bi kiya phirbi bura lagraha hai #Anupama #MaAn Khaisara (@KhaisaraMeena) 17 novembre 2022