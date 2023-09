Deepika Padukone à Anushka Sharma : actrices qui ont commencé leur voyage à Bollywood avec Shah Rukh Khan

Deepika Padukone, Anushka Sharma et une pléthore d’actrices talentueuses ont lancé leur carrière à Bollywood aux côtés de l’emblématique Shah Rukh Khan. Des débuts fascinants de Deepika dans « Om Shanti Om » à la performance captivante d’Anushka dans « Rab Ne Bana Di Jodi », ces grandes dames ont laissé une marque indélébile dans l’industrie. De nombreuses autres actrices talentueuses ont eu le privilège de partager l’écran avec le roi Khan, notamment Preity Zinta dans « Dil Se » et Kajol dans de nombreux films inoubliables comme « Dilwale Dulhania Le Jayenge » et « Kuch Kuch Hota Hai ». La liste est longue, mettant en valeur la magie créée lorsque ces actrices talentueuses collaborent avec le roi de Bollywood. Pour découvrir la liste complète des actrices qui ont commencé leur aventure Bollywood avec Shah Rukh Khan, assurez-vous de regarder la vidéo passionnante qui révèle tous les talents incroyables qui ont honoré le grand écran aux côtés du roi Khan lui-même.