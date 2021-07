Deepika Padukone à Alia Bhatt : Bollywood fait l’éloge de Simone Biles après son retrait des Jeux olympiques de Tokyo pour se concentrer sur la santé mentale | Nouvelles des gens

Bombay : Les acteurs Deepika Padukone, Alia Bhatt, Priyanka Chopra, Varun Dhawan et d’autres de Bollywood ont fait l’éloge de l’une des gymnastes américaines les plus décorées, Simone Biles, après s’être retirée du concours général de jeudi pour se concentrer sur son bien-être mental.

Deepika Padukone, qui a elle-même été assez bruyante au sujet de sa lutte contre la dépression, a profité de son compte Instagram pour remercier Simone. Partageant la capture d’écran de l’athlète par un média, elle a écrit : « Je vous entends… » en ajoutant des hashtags : « #mentalhealth », « #mentalhealthmatters ».

Alia Bhatt a également profité de son histoire Instagram, pour amplifier la voix de Simone. Partageant la nouvelle, elle a écrit: « Un rappel que votre santé mentale est aussi importante que votre santé physique. Cela aide à changer le récit concernant la santé mentale dans le monde entier, plus de pouvoir pour vous. »

Priyanka Chopra, qui avait précédemment interviewé Simone Biles, a versé de l’amour à l’athlète pour avoir donné la priorité à sa santé mentale et l’a appelée la plus grande de tous les temps (GOAT). « Simone, hier, on nous a rappelé pourquoi tu es vraiment la CHÈVRE, et pourquoi rien ne remplace le fait de prendre soin de nous… du corps ET de l’esprit », a écrit Priyanka.

S’adressant à son compte Instagram, Varun Dhawan a écrit : « Quelle inspiration ! Un rappel important pour prendre soin de votre santé mentale en plus de votre physique ! Un message pour des moments difficiles comme ceux-ci. »

Pour les non avertis, la gymnaste américaine Simone Biles a invoqué des problèmes de santé mentale comme raison de se retirer de la finale par équipe féminine des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

L’athlète médaillée d’or à Rio 2016 ne veut pas mettre sa « santé et son bien-être » en danger.

« Chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation de stress élevé, vous paniquez un peu. Je dois me concentrer sur ma santé mentale et ne pas mettre ma santé et mon bien-être en danger », a déclaré CNN citant Biles.

« C’est juste nul quand vous vous battez avec votre propre tête », a fondu en larmes Biles en expliquant sa décision lors d’une conférence de presse. La gymnaste américaine a déclaré que son équipe voulait qu’elle aille de l’avant et concoure mais une médaille en danger.

« Je me disais : je pense que les filles doivent faire le reste de la compétition sans moi. ça va aller, mais je ne peux pas risquer une médaille pour l’équipe et je dois l’appeler », a déclaré Biles.

Biles s’est retiré de la finale de l’équipe féminine de gymnastique artistique pour raisons médicales, selon USA Gymnastics.

L’Américaine a sauté d’un saut de torsion de deux ans et demi après avoir exécuté seulement un tour et demie, faisant un grand pas sur son atterrissage. Elle a ensuite quitté le gymnase avec un médecin et quelques minutes plus tard, elle a sorti son nom. du reste de l’événement.

Selon Olympics.com, bien que Biles se soit retirée de la finale par équipe, elle est toujours éligible pour les prochaines finales du concours général individuel et par engin. Le concours général individuel est prévu pour jeudi tandis que les finales par engin auront lieu du 1er août au 3, avec Biles s’étant qualifié pour les quatre : poutre d’équilibre, saut, exercice au sol et barres asymétriques. La semaine dernière, Biles était devenue la première athlète olympique à avoir son propre hashtag emoji personnalisé sur Twitter.