Deepika et Sara dans une photo de la soirée des marchands d’Anant Ambani-Radhika

Sara Ali Khan a partagé une nouvelle photo de la cérémonie de bague d’Anant Ambani et Radhika Merchant vendredi et devinez de qui il s’agit ? Deepika Padukone. On peut voir les actrices poser joyeusement pour la photo. Les Arangi Ré L’acteur a légendé la photo: “Deepika Padukone, tu n’es pas le numéro un à tous points de vue.” Deepika Padukone a partagé la vedette avec le père de Sara, Saif Ali Khan, dans quelques films, dont Course 2, Love Aaj Kal, Cocktail et Aarakshan. Deepika Padukone a opté pour un Torani rouge et or saritandis que Sara portait un ensemble blanc conçu par Manish Malhotra.

Voir la photo de Sara Ali Khan et Deepika Padukone ici :

Capture d’écran de l’histoire Instagram de Sara Ali Khan.

Vendredi, Sara Ali Khan a partagé une série de photos de la fête. Elle a partagé quelques photos avec l’acteur Ananya Panday, le cinéaste Karan Johar, le designer Manish Malhotra, l’entrepreneur Tasheen Rahimtoola et quelques autres amis et a écrit : “Tout blanc. Toute la nuit.”

En termes de travail, Deepika Padukone a été vue pour la dernière fois à Gehraiyaan. Elle attend la sortie de Pathan, avec SRK et John Abraham. Deepika Padukone sera la co-vedette du remake hindi de Le stagiaire, aux côtés d’Amitabh Bachchan. On la verra également dans le film de Siddharth Anand Combattant, aux côtés de Hrithik Roshan. Elle jouera également dans Rohit Shetty’s Singham à nouveau.

Sara, qui a fait ses débuts à Bollywood en 2018, a joué dans des films tels que Kedarnath (son premier film), face au regretté acteur Sushant Singh Rajput, Simbaavec Ranveer Singh et J’adore Aaj Kal avec Kartik Aaryan. Elle a également figuré dans le Coolie n° 1 remake, avec Varun Dhawan. Sara a été vue pour la dernière fois à Arangi Réavec Akshay Kumar et Dhanush.