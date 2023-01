"Deepika est Amar, je suis Akbar, John est Anthony": Message de SRK sur l’unité

Shah Rukh Khan s’est comparé lui-même et ses co-stars de Pathaan Deepika Padukone et John Abraham à ” Amar Akbar Anthony “, les personnages du tube de Manmohan Desai en 1977, soulignant le message d’unité.

« Voici Deepika Padukone, elle est Amar ; je suis Shah Rukh Khan, Akbar ; voici John Abraham, il est Anthony. Et c’est ce qui fait le cinéma. Amar Akbar et Anthony. . N’importe quelle culture, n’importe quel aspect de la vie. Nous vous aimons et c’est pourquoi nous faisons des films. Nous vous aimons pour nous donner de l’amour. Donnez-nous de l’amour, nous avons faim d’amour”, a déclaré Shah Rukh Khan lors d’une session en direct lundi au cours de laquelle L’équipe Pathaan s’est adressée aux médias sur le succès massif de leur film.

Les acteurs jouent juste des personnages et n’essaient pas de blesser les sentiments de qui que ce soit, a déclaré la superstar, ajoutant que le but du cinéma est de “répandre le bonheur, la fraternité, l’amour, la gentillesse”.

“Pour être honnête, quand nous faisons des films, que ce soit au nord, au sud, à l’est, à l’ouest, notre but est de répandre le bonheur, la fraternité, l’amour, la gentillesse… Même quand je joue un méchant dans ‘Darr’ ou John est mauvais dans ce film… Nous ne faisons que jouer des personnages. Rien de tout cela n’est destiné à blesser un sentiment. C’est juste un divertissement”, a-t-il déclaré.

Pathaan de Shah Rukh Khan, qui en est maintenant à sa sixième journée sur les écrans, continue de dominer le box-office. Le thriller d’action a fait plus de Rs 500 crore dans le monde. Il a ouvert dans plus de 100 pays sur 8 000 écrans – le plus élevé de tous les films hindi.

“Nous devons garder notre culture, nos vieilles histoires, tout ce qui s’est infiltré dans ce pays, beau pays, qui est l’Inde. Nous devons raconter les histoires de manière moderne, de différentes manières. Et quand nous les racontons de différentes manières, il y a en aucun cas nous nous moquons de qui que ce soit. Nous essayons juste de parler le langage des jeunes qui a changé”, a expliqué la superstar.

La chanson Rang Besharam avait suscité une certaine controverse à cause des tenues de Deepika et il y avait eu des protestations avant la sortie du film.

La star de 57 ans a appelé ses fans son endroit sûr et a expliqué à quel point les saluer depuis son balcon lui donnait de la force. Shah Rukh a déclaré que ses fans l’aimaient, que ses films fonctionnent ou non.

“On m’a dit quand quelque chose ne va pas, va vers ceux qui t’aiment. J’ai beaucoup de chance d’avoir des millions qui me donnent de l’amour. Quand je suis heureux, je viens sur mon balcon, quand je suis triste, je viens le balcon », a-t-il dit, ajoutant une fioriture SRK -« J’ai de la chance d’avoir reçu un billet permanent pour le balcon », a déclaré SRK.

Pathaan est la première sortie de Shah Rukh Khan dans un rôle principal depuis le film Zero de 2018.