Deepfakes est préoccupé par la technologie croissante de l’IA | Nouvelles

L’intelligence artificielle s’avère être une ressource exceptionnelle dans de nombreux domaines, mais, comme presque tout, elle a aussi ses inconvénients. À mesure que la nouvelle technologie s’infiltre dans la société, des photos et des vidéos d’individus faussement représentées, connues sous le nom de « deepfakes », ont été dispersées sur Internet et l’IA facilite leur création, leur diffusion et leur crédibilité.

Ce faux contenu créé peut être utilisé pour présenter de fausses informations comme des faits. Il est utilisé dans une variété de domaines, de la politique aux célébrités et athlètes et même contre la personne moyenne.

En utilisant une petite quantité de données sur une personne, un contenu d’un réalisme convaincant – photo, vidéo, audio – peut être généré à l’aide de l’IA, selon le Dr Thiago Serra, professeur adjoint d’analyse et de gestion des opérations à l’Université Bucknell.

« En raison de la quantité de données dont nous disposons aujourd’hui, nous pouvons créer des modèles génératifs », a déclaré Serra. « Il n’en faut pas beaucoup pour créer une image de vous faisant des choses que vous n’avez jamais faites. »

L’application de l’apprentissage automatique qui utilise de grandes quantités de données de formation pour créer des statistiques ou des modèles sur la façon dont quelque chose fonctionne, a déclaré le Dr Shomir Wilson, professeur adjoint au Collège des sciences et technologies de l’information de la Penn State University.

Wilson a déclaré que la technologie permet aux utilisateurs de créer un nouveau contenu basé sur le contenu existant, ce qui peut être bénéfique pour des choses comme le divertissement et la production cinématographique. « Les gens peuvent prendre une partie d’une vidéo et l’insérer dans une autre vidéo de manière très transparente », a-t-il déclaré.

Cependant, en termes de deepfakes, cette technologie apparemment très accessible peut devenir problématique. « La technologie de la vidéo numérique est arrivée à un point où il est facile pour une personne ayant des connaissances technologiques limitées de le faire », a déclaré Wilson.

Serra a déclaré que les deepfakes deviendront probablement encore plus convaincants avec le temps, la pratique et les voix générées par l’IA qui entreront en jeu. « J’ai vu quelque chose d’effrayant chez quelqu’un qui essayait de reproduire une voix pour passer un appel téléphonique », a-t-il déclaré.

Les exemples récents les plus connus de ce type de contenu sont peut-être les images rendues par l’IA de l’ancien président Donald Trump arrêté plus tôt cette année. Trump n’a pas été arrêté à l’époque, mais les images fabriquées ont inondé les plateformes de médias sociaux.

En termes d’audience, Wilson a déclaré que les deepfakes sont le plus souvent utilisés dans le but d’orienter la politique et les agendas.

« Il y a des gens qui mettent des politiciens dans des situations où ils n’étaient absolument pas impliqués ou qui manipulent la vidéo pour leur donner l’impression qu’ils agissaient différemment », a déclaré Wilson.

Comment identifier les deepfakes

Il existe d’innombrables exemples de deepfakes représentant des hommes politiques, des célébrités et même des citoyens lambda. Ce problème pour les utilisateurs quotidiens des médias sociaux est devenu : comment les sélectionner ?

Selon Serra, identifier les contrefaçons est une tâche difficile à entreprendre et pourrait devenir de plus en plus difficile. « Ce sera délicat à l’avenir », a-t-il déclaré. « Ils deviennent de plus en plus crédibles. »

Wilson a déclaré qu’il est important que les utilisateurs des médias sociaux mettent en œuvre de bonnes habitudes d’hygiène de l’information, qui incluent des considérations à la fois sur la source du contenu et sur son cadrage.

« Il est important de considérer la source. Est-ce que cela provient d’une source d’information fiable ou peut-être d’une source dont vous n’avez jamais entendu parler auparavant », a déclaré Wilson. « Comment est-il présenté ? Le cadrage est-il destiné à nous informer ou à nous provoquer ?

La mise en œuvre de ces habitudes est importante, surtout dans un paysage politique polarisé. Il est important de réaliser que ce n’est pas parce que vous vous sentez fortement en faveur ou contre quelqu’un qu’une image est plus fiable, a ajouté Serra.

Il existe également des moyens pour les individus de protéger leurs propres données et contenus contre toute modification susceptible de les représenter faussement. Serra a recommandé d’ajouter une sorte de filigrane aux images avant de les publier sur les réseaux sociaux afin que toute modification du contenu soit plus facilement détectable.

« Lorsque vous partagez une photo, ajoutez-y quelque chose de très petit pour que si quelqu’un l’utilise, ces marques puissent également apparaître », a déclaré Serra. « Cela vous dira qu’elle provenait d’une image différente dans le passé. »

Le professeur de l’Université Bucknell a déclaré qu’il ne savait pas exactement où mènerait l’intelligence artificielle. « Nous entrons dans une ère sans précédent, avec une technologie avec laquelle nous pouvons jouer », a déclaré Serra.

Wilson prévoyait que les applications de cette technologie s’amélioreraient avec le temps. « Cela va probablement s’améliorer. Cela peut nous offrir de grandes choses comme du divertissement de qualité et de bons films, mais cela peut aussi faire ces choses », a déclaré Wilson. « Il faut faire le tri entre le bon et le mauvais. »