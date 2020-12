Une reine « deepfake » est sur le point de lancer un avertissement sur la désinformation et les fausses nouvelles dans le message alternatif de Noël de cette année.

Le discours annuel du jour de Noël de Channel 4 est diffusé peu de temps après la diffusion officielle de la royauté et a déjà présenté le dénonciateur Edward Snowden, acteur Danny Dyer, le révérend Jesse Jackson, les enfants qui ont survécu à la catastrophe de la tour Grenfell et les Simpsons.

« La reine » révélera ce qu’elle et Philip ont fait pendant le verrouillage et donnera ses réflexions sur le déménagement de Harry et Meghan aux États-Unis. Pic: canal 4



Pour 2020, l’orateur alternatif sera une version artificiellement rendue du monarque, interprétée par l’actrice Debra Stephenson, qui dira qu’elle n’a pas toujours su «parler clairement et avec le cœur» sur la BBC.

« Je suis donc reconnaissante à Channel 4 de m’avoir donné l’opportunité de dire ce que je veux, sans que personne ne mette ses mots dans ma bouche », dit-elle.

Jouer de Reine, Stephenson semblera révéler ce qu’elle et le prince Philip ont fait pendant le verrouillage (apparemment, elle est fan de « Netflix et Phil »), parler brièvement des futurs projets de voyage du prince Andrew et donner son avis sur le déménagement de Harry et Meghan au États-Unis plus tôt cette année.

Sa dernière remarque avertit les téléspectateurs de se demander « si ce que nous voyons et entendons est toujours comme il semble », avant d’exécuter une danse TikTok – avec un écran vert montrant que les images de Buckingham Palace ne sont pas réelles.

Deepfakes, une forme d’effet où le visage d’une personne est superposé au corps de quelqu’un d’autre dans les vidéos, est devenu plus répandu ces dernières années et utilisé pour créer des vidéos convaincantes et inventées de personnes de haut niveau.

L’actrice et imitatrice Debra Stephenson joue le royal



Stephenson, une actrice, comédienne et impressionniste connue pour ses rôles dans Coronation Street et Bad Girls, dit qu’elle a une « fascination intense » pour la technologie.

«Pendant des années, j’ai étudié les gens pour qu’ils se fassent passer pour la télévision, mais maintenant je peux vraiment les devenir», dit-elle. « En tant qu’actrice, c’est passionnant, mais c’est aussi terrifiant si l’on considère comment cela pourrait être utilisé dans d’autres contextes. »

Ian Katz, directeur des programmes de Channel 4, a déclaré: «La technologie Deepfake est la nouvelle frontière effrayante dans la bataille entre la désinformation et la vérité.

« Le discours alternatif de Noël de cette année – apparemment prononcé par l’une des personnalités les plus connues et les plus fiables du pays – est un rappel puissant que nous ne pouvons plus faire confiance à nos propres yeux. »

Le message de Noël normal de la reine sera diffusé sur BBC One à 15 heures le jour de Noël, tandis que Channel 4 sera diffusé à 15 h 25.