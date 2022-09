Deepfake de House of the Dragon insère Emilia Clarke dans le rôle de Rhaenyra

Faux faux ne sont pas toujours utilisés pour les utilisations les plus admirables, mais ils ont leurs objectifs de divertissement. Si Maison du Dragon ravivé de bons souvenirs de Jeu des trônesnotamment Daenerys Targaryen d’Emilia Clarke, puis un nouveau deepfake viendra ajouter à la nostalgie.

StryderHD, une chaîne YouTube prolifique dans la création de deepfakes pour le cinéma et la télévision, a publié fin août une vidéo de House of the Dragon. Il remplace Milly Alcock – qui interprète la jeune version de la princesse Rhaenyra Targaryen – par Clarke dans les scènes de l’épisode 1 de la série préquelle de Game of Thrones. Découvrez le deepfake ci-dessous.

La chaîne YouTube a également publié un deepfake plus récent, insérant Clarke dans l’épisode 4. La qualité apparaît encore meilleure.

Clarke a joué Daenerys, l’un des derniers membres survivants de la maison Targaryen, dans Game of Thrones pendant huit saisons de l’émission HBO.

Situé environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones, House of the Dragon de HBO raconte l’agitation au sein de la maison Targaryen quant à savoir si une femme doit monter sur le trône.

Entrant dans le courant dominant en 2019, la technologie deepfake utilise l’intelligence artificielle pour donner l’impression qu’une personne fait ou dit quelque chose qu’elle ne fait pas. Outre les fins de divertissement, les deepfakes sont de plus en plus utilisés dans les cyberattaques, selon un rapport sorti en août.

Nouveaux épisodes de House of the Dragon diffusé sur HBO le dimanche.