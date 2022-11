Deepak, Vanshaj Ouverture de registre gagne

Surfant sur de solides performances, les jeunes médaillés asiatiques Deepak et Vanshaj ont fait des débuts gagnants dans leurs campagnes et ont maintenu l’invincibilité de l’Inde lors de la journée d’ouverture des Championnats du monde de boxe masculine et féminine de l’IBA 2022 à La Nucia, en Espagne.

Cela est venu après que Vishwanath Suresh a ouvert la campagne indienne avec une victoire impressionnante plus tôt dans la journée.

Deepak est sorti tout feu tout flamme dans le combat masculin de 75 kg et a mis un peu plus d’une minute pour surpasser son adversaire albanais Useid Nika avec le verdict du Referee Stops Contest.

Vanshaj, d’autre part, a également commencé de la même manière et a semblé en contrôle total contre Boltaev Shavkatjon d’Ouzbékistan lors du match d’ouverture des 63,5 kg. Son affichage dominant tout au long du concours a fait voter les cinq juges en sa faveur alors qu’il enregistrait une victoire retentissante de 5-0.

Les garçons de l’Haryana Vanshaj et Deepak avaient respectivement décroché les médailles d’or et de bronze aux championnats asiatiques de boxe jeunesse de l’ASBC, qui se sont tenus en Jordanie plus tôt cette année.

Cinq Indiens, dont deux hommes, débuteront leur défi lors de la deuxième journée des prestigieux championnats.

Alors que Lashu Yadav (70 kg) et Pranjal Yadav (81 kg) disputeront respectivement leurs huitièmes de finale contre la Polonaise Marta Czerwinska et l’Ouzbékistan Oltinoy Sotimboeva, Preeti Dahiya (57 kg) affrontera la Colombienne Claudia Daniela en huitièmes de finale. 32.

Dans la section masculine, Ashish affrontera l’Iranien Nima Bayati en huitièmes de finale tandis que Harsh affrontera le Hongrois Levente Olah en huitièmes de finale des 60 kg.

Les boxeurs indiens ont produit un spectacle historique lors de la dernière édition des championnats en remportant 11 médailles, dont huit en or. Le contingent de 25 membres de cette année se compose de 13 hommes et 12 femmes pugilistes.

