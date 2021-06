Deepak S. Chhabra crée des Sherwanis si bons que vous vous marieriez juste pour les porter une fois ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Les Sherwanis ont le charme d’ajouter des étoiles à n’importe quel mariage. La tenue intemporelle a été ornée par les plus grands maharajas aux acteurs les plus réussis, tous mettant en valeur leur grâce avec leur touche personnelle. L’exclusivité détenue par Sherwanis est suffisante pour que n’importe quel marié se démarque de la foule le jour de son mariage. Après tout, pourquoi les hommes devraient-ils manquer le plaisir de la mode !

Deepak S. Chhabra, le couturier visionnaire avec plus de deux décennies d’expertise dans la mode masculine, a, avec sa dernière collection de vêtements de marié, donné une touche parfaitement vogue à l’intemporel sherwani. Des célébrations précédant le mariage au jour J, les sherwanis, avec leur mélange de contemporain et de classique, sont une déclaration parfaite pour le marié d’aujourd’hui. Ses deux principales collections d’ensembles de luxe offrent au marié une pléthore d’options parmi lesquelles choisir, adaptées à tous les moments, lieux et destinations.

1) AKS – la déclaration ultime du nouvel âge

Le travail et les recherches abondants qui ont été consacrés à la création de cette collection se reflètent dans les tenues exemplaires qu’elle apporte. Cette collection, en combinant des rideaux asymétriques avec des broderies ornementales, est le parfait mélange du traditionnel et du moderne. Les couleurs vives promettent une déclaration charmante et unique pour le marié du nouvel âge. Cette collection rafraîchissante et aérée, avec des teintes pastel douces et des vestes longues élégantes, est le choix idéal pour les occasions de «jour» propices et amusantes de Mehendi, Haldi et Sangeet. Subtil mais élégant, cet ensemble fusion crie l’élégance.

Selon Deepak S Chhabra, la collection AKS est méticuleusement conçue pour procurer le sentiment de royauté au marié moderne. Cela apporte une pertinence compétitive, pour tous les futurs mariés qui cherchent à mélanger l’héritage profondément enraciné de notre culture, avec le nouveau look zen ou la sensation classique.

2) Tabeer – aussi intemporel que la tradition pour laquelle il est conçu

La collection donne vie à l’intemporalité inégalée du sherwani classique. Avec des tons magnifiquement subtils et un savoir-faire minutieusement détaillé, les pièces par excellence sont ce dont vous avez besoin pour transformer vos rêves en une réalité mémorable.

Considérant Tabeer comme son ikigai, Deepak S Chhabra a parfaitement porté son nom. Décryptant des rêves mystérieux, chaque ensemble TABEER parle d’un sentiment, d’un souvenir ou d’un état d’esprit et est des plus précieux. Donner Une touche astucieuse d’influence occidentale sur les textiles et les styles indiens traditionnels, c’est un amalgame du meilleur des deux mondes – tout comme les mariages pour lesquels il est organisé !

Les instincts de conception inégalés de Deepak S. Chhabra et sa compréhension des personnalités polyvalentes des mariés modernes sont ce qui fait de cette collection 2021 un pionnier absolu dans l’industrie de la mode de mariage de luxe. La mode est son moyen de raconter des histoires, et avec ses créations, il a tissé des contes de mariage magiques pour plus de 11 000 couples heureux à raconter à leurs enfants. Cet ensemble sherwani de rêve est une magnifique promesse de qualité pour la couture qui rend votre mariage aussi exceptionnel que vous et la fille de vos rêves le méritez.

(Avertissement : il s’agit d’un contenu de Brand Desk)