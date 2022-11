Deepak Rawat, triomphe de Reshma Dattu

Deepak Rawat et Reshma Dattu ont respectivement remporté le demi-marathon Bajaj Allianz Pune (BAPHM) masculin et féminin. L’événement phare du calendrier des courses de longue distance de Pune a maintenant terminé sa troisième édition, qui a vu la participation de plus de 16 000 coureurs et passionnés de course. La lauréate Arjuna et coureuse de fond réputée Sudha Singh a marqué le 3e BAPHM en présence d’autres dignitaires.

Deepak a réussi un temps de 1.04.18 heures pour la distance de 21 km pour gagner dans la catégorie masculine tandis que Deepak Kumbhar a terminé deuxième avec 1.05.09. Hukam Singh a décroché la troisième place avec un temps de 1.06.28.

Au 21 km féminin, Reshma s’est qualifiée avec un temps de 1.17.06 heures, tandis que Nandini Gupta (1.18.06) a terminé deuxième et Kavita Yadav (1.19.52) a terminé troisième.

Le 10 000 hommes a été remporté par Rohit Verma en 30,06 minutes. Srinu Bugatha (30.06) a été déclaré deuxième dans une photo-finish palpitante, tandis qu’Ankit Deshwal (30.21) a terminé troisième.

Shashilata Thakur a remporté le 10 km féminin en 35,56 minutes. Arpita Saini (37,34) était plus loin en deuxième position tandis que Jyoti Chouhan (38,41) a pris la troisième place.

Partageant ses réflexions avant le coup d’envoi, Sudha Singh a exhorté les passionnés à se lancer sérieusement dans la course à distance en disant : « Il est temps que l’Inde utilise tout son potentiel dans la course à distance et de plus en plus de jeunes se lancent dans ce sport de manière plus professionnelle. . Non seulement c’est l’exercice ultime s’il est fait de manière professionnelle, mais des athlètes comme Avinash Sable ont récemment montré que nous pouvons être les meilleurs au monde si nous y mettons tout notre cœur et notre esprit. Je félicite les organisateurs du BAPHM pour leur engagement envers le fitness et la course de fond et souhaite à tous les participants d’aujourd’hui, tout le meilleur. Profitez de votre course.

S’exprimant après la course, M. Vikas Singh, PDG d’APG Running et fitpage, a déclaré : « C’était merveilleux de voir les Punekars venir en si grand nombre pour soutenir le BAPHM. La ville a traversé une période difficile pendant la pandémie et il était réconfortant de voir les sourires sur tant de visages ensemble après une longue période. L’esprit de la ville vous pousse à en faire plus et nous sommes convaincus qu’avec le soutien continu reçu pour le BAPHM lors de sa reprise cette année après la pandémie, nous en ferons l’un des plus grands événements de course à pied du pays à l’avenir.

Cette année, le BAPHM avait également déclaré un prix en argent d’environ 28 lakhs INR, contre 21 lakhs INR de la deuxième édition, à gagner dans toutes ses catégories de course. Le BAPHM promeut les coureurs indiens et tous les prix sont donc réservés aux citoyens indiens uniquement. Il comporte principalement quatre catégories, dont le demi-marathon (21,1 km), une course de 10 km, une course de 5 km et une course de 3 km (familiale et ludique).

