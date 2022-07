Deepak Hooda s’est absenté du T20I contre l’Angleterre et les fans ont exprimé leur déception face aux mèmes

Les fans indiens ont été déçus de voir Deepak Hooda, un homme en forme sublime, exclu du onze indien qui a affronté l’Angleterre samedi et est finalement sorti vainqueur, prenant ainsi une avance inattaquable de 2-0 dans la série de 3 matchs T20I. La victoire, cependant, n’a pas empêché les fans d’exprimer leur confusion quant à la raison pour laquelle Hooda, ayant une excellente course avec la batte, a dû faire face à la hache. Au total, quatre modifications ont été apportées et révélées par la suite par Rohit Sharma. Virat Kohli, Jasprit Bumrah, Rishabh Pant et Ravindra Jadeja ont remplacé Deepak Hooda, Ishan Kishan, Axar Patel et Arshdeep Singh.

Pour ajouter du sel à leurs blessures, Kohli, qui avait remplacé Kishan, partit pour un 1 de courte durée.

Je dois ressentir Deepak Hooda. 205 courses dont une centaine en seulement 6 T20I à un taux de frappe de plus de 170 et une moyenne approchant les 70. Son heure viendra #ENGvIND – Rohit Sankar (@imRohit_SN) 9 juillet 2022

En un rien de temps, Twitter s’est mis au travail alors que des mèmes imaginant les sentiments de Hooda inondaient le site Web de microblogging.

Deepak Hooda s’est vu accorder un certain temps pour se préparer à devenir capitaine lors de la tournée au Zimbabwe. – Point stupide (@FarziCricketer) 9 juillet 2022

Deepak Hooda aujourd’hui pic.twitter.com/iAOK05oHgm — Sir Yuzvendra (parodie) (@SirYuzvendra) 9 juillet 2022

Lorsque vous supprimez informer Deepak Hooda pour virat kohli fini #ENGvIND pic.twitter.com/rqhCCvQAqA – Ankit Singh (@Tony_stark_45) 9 juillet 2022

Anil Kumble à Deepak Hooda pic.twitter.com/NtaKBD0OJq – Rajabets Inde (@smileandraja) 9 juillet 2022

Deepak Hooda et Ishan Kishan regardent Kohli’s Batting#ENGvsIND pic.twitter.com/otfZTD6QDt — Kaustubh Chavan (@kaustubhck25) 9 juillet 2022

Deepak Hooda à l’équipe indienne rn : – pic.twitter.com/PtMV1cmnbT — Arnav (@Arnav_Tweetz) 9 juillet 2022

Pendant ce temps, le capitaine Rohit Sharma a fait l’éloge de Ravindra Jadeja pour son coup calme et composé qui a aidé l’Inde à afficher un total difficile devant une équipe anglaise de qualité. Jadeja a marqué un coup invaincu de 46 points alors que l’Inde a marqué 170/8 en 20 overs.

A lire aussi : À aucun moment, nous n’avions l’impression qu’il paniquait – Rohit Sharma salue Jadeja “calme et collectif”

Jadeja est sortie au bâton lorsque l’Inde était dans une position délicate. Cela semblait lointain à un moment donné lorsque l’équipe indienne a été réduite à 89 pour cinq, juste après la mi-course et l’effondrement des frappeurs a certainement entravé la progression de l’équipe car il manquait au moins 20 points au score normal.

