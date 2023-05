Deepak étourdit le médaillé olympique pour faire irruption dans les quarts préliminaires, Hussamuddin entre dans les huit derniers

Le pugiliste indien Deepak (51 kg) a stupéfié le médaillé de bronze olympique de Tokyo et champion du monde 2021 Saken Bibossinov dimanche pour atteindre les pré-quarts de finale des Championnats du monde de boxe masculine de l’IBA, tandis que Hussamuddin (57 kg) a également enregistré une victoire pour se qualifier pour les quarts de finale.

Pendant ce temps, Sumit (75 kg) et Narender Berwal (92 + kg) ont chuté dans leurs combats respectifs pour se retirer du tournoi.

Sumit a affronté le Russe Pavel Sosulin lors de son premier combat aux Championnats du monde de boxe masculine IBA en cours et a pris un bon départ. Il a utilisé ses puissants coups de poing à bon escient et a remporté le premier tour par 3-2 avant de remporter le deuxième tour avec le même score. Cependant, il n’a pas été en mesure de maintenir son élan lors du tour final et a perdu contre Sosulin dans un verdict partagé 1-3.

En revanche, Narender Berwal (92+kg) a eu du mal à trouver ses marques dès le premier tour face à Fernando Arzola de Cuba. Il a tenté de porter des coups durs à son adversaire, mais Arzola s’est avéré trop rapide pour lui dans les trois tours du match alors que le pugiliste indien s’est incliné par décision unanime de 0-5.

Plus tôt dans la journée, Deepak a commencé le combat lentement et a mis du temps à entrer dans le rythme du match, mais Bibossinov l’a utilisé à son avantage et a décroché quelques coups de poing. Le boxeur indien a terminé le premier round en force et a frappé son adversaire avec une rafale de coups de poing mais a perdu par 2-3.

Après le deuxième tour, Deepak était à la traîne avant de monter un grand retour dans le tour final. Il a accéléré le rythme et s’est déplacé rapidement tout au long du combat, tout en frappant son adversaire avec quelques coups durs. Deepak a systématiquement évité les coups du boxeur kazakh et a impressionné les juges de gagner par 5-2 après que la décision soit passée en revue de combat.

Deepak affrontera Zhang Jiamao de Chine lors de son prochain combat et cherchera à enregistrer une autre grande victoire dans le tournoi.

«Mon objectif était de jouer avec patience depuis le début du combat et de récolter le plus de points possible. Les deux premières manches ont été difficiles mais je me suis concentré sur le fait de ne pas perdre patience et d’attendre le bon moment pour attaquer. Les entraîneurs m’avaient dit d’attirer mon adversaire avec le coup de poing droit avant d’utiliser mon crochet gauche à bon escient. Cela a fonctionné car je connecte beaucoup de crochets gauches pour obtenir des points. Chaque combat est important pour moi et je joue chaque match comme si c’était un dernier match pour moi. Je me concentre maintenant sur la victoire de mon prochain combat », a commenté Deepak après la victoire.

D’un autre côté, Hussamuddin a affronté le Russe Savvin Eduard en quarts préliminaires. Le pugiliste indien a dominé le combat dès le début et n’a jamais laissé la moindre chance de retour à son adversaire.

Hussamuddin a également été plus rapide que son adversaire russe au deuxième tour. Au troisième tour, il a continué à contrer intelligemment pour enregistrer une victoire 5-0. Il affrontera le Bulgare Javier Diaz Ibanez en quart de finale du tournoi.

Le tournoi en cours voit la participation de 538 boxeurs, dont plusieurs médaillés olympiques, de 107 pays.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives, consultez les détails du porte-casquette orange et violet ici