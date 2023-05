Le gourou du bien-être Deepak Chopra vante depuis longtemps les avantages de la connexion sociale.

« L’engagement social et émotionnel fait de vous une personne plus heureuse, rétablit l’homéostasie, l’autorégulation de votre corps et élargit en fait votre réseau de relations, afin que vous puissiez créer une vie plus significative, utile et réussie », a déclaré Chopra, qui est actuellement le chef du bien-être pour le Institut de nutrition intégrativea déclaré à CNBC Make It en 2019

Il est aussi un « solitaire » autoproclamé.

Pour lui, avoir une vie sociale bien remplie et passer du temps seul ne sont pas en contradiction, a-t-il récemment déclaré à CNBC Make It.

« Je n’assimile pas la solitude à la solitude », dit-il. « La meilleure combinaison est la solitude, et pleinement présente dans tout engagement. »