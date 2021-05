Deepak Chopra laissé «le cœur brisé» par la crise dévastatrice de Covid en Inde

« L’Inde aurait pu gérer cela beaucoup mieux et j’espère qu’ils ont appris, nous en avons tous tiré une leçon, car, vous savez, il n’y a aucun moyen d’empêcher les Indiens de voyager dans le monde, et ce qui se passe en Inde est va se passer ailleurs, si vous ne faites pas attention », a-t-il ajouté.

« Je pense que l’Inde aurait pu faire mieux. Je pense que, comme d’habitude, les idéologies et conflits politiques et les groupes d’intérêts ont aggravé la crise », a-t-il déclaré.

Chopra, qui est né et a grandi à New Delhi avant de poursuivre sa formation médicale aux États-Unis, a déclaré qu’il espérait que des leçons avaient été tirées.

L’Inde a fait face à une deuxième vague mortelle du virus Covid-19 ces dernières semaines. Selon les chiffres compilés par l’Université Johns Hopkins, le pays a signalé plus de 27,5 millions de cas de Covid et près de 326 000 décès.

Chopra a déclaré à CNBC qu’il estimait que la responsabilité « revenait en fin de compte aux influenceurs, aux politiciens et aux dirigeants parce qu’ils fixaient les règles. Et c’était, à mon avis, une très grosse erreur d’autoriser la Kumbh Mela et tous ces rassemblements religieux uniquement à des fins politiques. «

Deepak Chopra, co-fondateur du Chopra Center for Wellbeing et fondateur de la Fondation Chopra.

Il a également noté qu’un précédent pic d’infections, en septembre dernier, avait été contrôlé à un moment où les vaccins n’étaient pas disponibles et que le suivi et le traçage des cas et des tests de masse avaient été utilisés.

Chopra n’est pas seul, et beaucoup ont critiqué les législateurs et les fournisseurs de vaccins à l’intérieur du pays. Le Premier ministre Modi a défendu la stratégie de vaccination du gouvernement, déclarant aux ministres en avril que « ceux qui ont l’habitude de faire (de faire) de la politique, qu’ils le fassent… J’ai été confronté à diverses allégations. Nous ne pouvons pas arrêter ceux qui sommes déterminés à faire de la politique. Mais nous sommes déterminés à servir l’humanité, ce que nous continuerons », a-t-il déclaré, a rapporté le Times of India.

Chopra, une figure de proue mondiale de la médecine intégrative et de la méditation, s’exprimait autour de la sortie d’une nouvelle expérience de méditation gratuite de 21 jours avec l’auteure-compositrice-interprète, activiste et entrepreneure plusieurs fois primée, Alicia Keys.

Publiée sur ChopraMeditation.com pendant le Mois de la sensibilisation à la santé mentale, la méditation « Activer le féminin divin : le chemin de la plénitude » vise à « restaurer la plénitude et apporter la paix et la guérison ».

Chopra et Keys pensent qu’il existe aujourd’hui un déséquilibre dans le monde de l’énergie masculine et féminine, quel que soit le sexe, qui doit être corrigé.

« La guérison est en fin de compte le retour de la mémoire de la plénitude, et à moins que nous ne soyons équilibrés en nous-mêmes avec des énergies masculines et féminines, ce déséquilibre se reflète dans ce que nous voyons dans le monde », a déclaré Chopra.

L’icône du bien-être, qui est aussi la fondatrice de La Fondation Chopra, une organisation à but non lucratif axée sur la recherche du bien-être et de l’humanitarisme, a également déclaré à CNBC qu’il pensait que la détresse mentale restait « la pandémie numéro un dans le monde ».

« Quelque chose ne va pas avec notre humanité en ce moment, nous n’abordons pas le bien-être mental, l’hygiène mentale », a-t-il déclaré.

« Tout, du changement climatique aux pandémies en passant par les migrations massives, la destruction écologique, les meurtres armés, les guerres et le terrorisme, est en fait une conséquence de la détresse mentale, du stress, de la colère, de l’hostilité et de la peur. il a continué.

Il a déclaré que la pandémie mondiale n’avait fait qu’« aggraver » la situation.

« La pandémie mondiale a aggravé notre bien-être mental, elle a aggravé notre bien-être économique et elle a fait ressortir certaines laideurs telles que le racisme, le sectarisme, la haine, les préjugés et les conflits », a-t-il déclaré.

« Partout où je vois dans le monde, il n’y a pas que les républicains et les démocrates ici, c’est, vous savez, ce sont les protestants et les catholiques, ce sont les musulmans et les juifs et les Arabes et les Israéliens et les Indiens et les Pakistanais. Je veux dire, si vous ne pensez pas que c’est fou, alors vous déclarez votre propre folie », a-t-il ajouté.

Interrogé sur ce que les individus peuvent faire pour faire la différence et sur ce qu’il pense être la solution à tous ces problèmes mondiaux, Chopra a répondu : « Si vous voulez changer le monde, commencez par vous-même.

« Aujourd’hui, accomplissez un acte de gentillesse … lorsque nous accomplirons tous des actes d’amour en action et que nous atteignons une masse critique, le monde sera un endroit différent », a-t-il déclaré à CNBC.