Deepak Chopra dit qu’il veut sensibiliser aux psychédéliques en tant que source potentielle de guérison corps-esprit

Le leader du self-care Deepak Chopra a annoncé mardi un nouveau partenariat avec MindMed, une société de biotechnologie de médecine psychédélique au stade clinique, et a expliqué que la collaboration était conforme à son intérêt continu pour la relation de l’esprit au corps.

«Je m’associe à MindMed pour l’éducation du public et la sensibilisation du public à la recherche sur les psychédéliques», a déclaré Chopra. « Je ne crois pas que les psychédéliques soient une panacée, mais je pense qu’ils ont un grand rôle … avec le SSPT, dans la dépression de détresse mentale, la prévention du suicide et bien plus encore. »

UNE Un essai clinique de phase 3 a révélé que la MDMA, populairement connue sous le nom d’ecstasy, combinée à une thérapie a aidé les personnes atteintes d’un trouble de stress post-traumatique grave. Les deux tiers des participants du groupe test MDMA ne sont plus qualifiés pour un diagnostic de SSPT deux mois après le traitement. Les thérapeutes préviennent, cependant, que le traitement ne peut pas être reproduit à la maison avec la version de rue du médicament.

Chopra a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » que la détresse mentale « est la pandémie numéro un dans le monde, » et que chaque 40 secondes, quelqu’un se suicide, et c’était une autre raison pour laquelle il veut sensibiliser aux psychédéliques.

L’animateur Shepard Smith a fait remarquer à Chopra qu’il a «une longue histoire de soutien aux médecines alternatives avec des résultats variables qui sont souvent remis en question par les médecins», et a voulu savoir en quoi son partenariat avec MindMed est différent. Smith a ajouté une citation du biologiste évolutionniste Richard Dawkins qui a dit que Chopra utilise « le jargon quantique comme un hocus pocus plausible. »

Chopra a expliqué à Smith qu’une recherche Google aboutirait à des preuves en ce qui concerne les psychédéliques et la pleine conscience.

« Il vous suffit de chercher, de rechercher simplement sur Google les preuves de la pleine conscience et de la conscience consciente sur les psychédéliques, et d’ignorer des gens comme Dawkins », a déclaré Chopra.

Richard Dawkins n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.