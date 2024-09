Deepak Chopra affirme que l’inflammation est « la pandémie numéro un de notre époque ». Voici ses solutions

Deepak Chopra, leader mondial de la médecine alternative et de la méditation, a mis en lumière ce qu’il considère comme le problème de santé le plus urgent au monde aujourd’hui.

« La pandémie numéro un de notre époque est l’inflammation », a-t-il déclaré l’année dernière à New York, où il a annoncé l’expansion de son entreprise dans le tourisme de bien-être.

Lorsque le système immunitaire est alerté par un élément étranger, comme du pollen ou des microbes, il déclenche une réaction inflammatoire. L’inflammation aiguë protège le corps et l’aide à guérir. Cependant, lorsque l’inflammation persiste et devient ce que l’on appelle une inflammation chronique, de graves conséquences sur la santé peuvent s’ensuivre.

« Le stress, l’inflammation, la dépression, l’anxiété et les maladies chroniques vont de pair », a déclaré Chopra. « L’inflammation est la cause de toutes ces maladies. »

Le stress constant peut mettre le corps dans un état d’inflammation chronique, ce qui augmente le risque de problèmes de santé mentale comme l’anxiété et la dépression ainsi que les maladies cardiaques et la maladie d’Alzheimer, selon le Clinique de Cleveland.

« La raison en est le traumatisme. Toute personne ayant subi un traumatisme est susceptible d’être enflammée », a déclaré Chopra. L’augmentation des problèmes de santé mentale et du stress chronique est liée à la réponse du corps au traumatisme, qui peut provenir d’un traumatisme générationnel, de l’isolement ou du stress du cycle de l’actualité, a expliqué Chopra.

Il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais Chopra conseille de regarder en nous-mêmes pour voir ce que nous pouvons changer. « C’est une tâche très ardue », a-t-il admis, mais comprendre la biologie de l’inflammation et la façon dont elle peut être gérée par des habitudes de vie est un bon point de départ, a-t-il poursuivi.

Voici comment Deepak Chopra suggère de réduire l’inflammation chronique.

1. Dormez suffisamment

Chopra affirme que le sommeil est essentiel pour réduire le stress. Le manque de sommeil est associé à une inflammation accrue, selon Santé de Harvard.

La plupart des adultes ont besoin d’au moins sept à neuf heures de sommeil par nuit pour réduire le risque de nombreux problèmes de santé chroniques comme les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Adopter une routine de relaxation, notamment en réduisant le temps passé devant un écran, en pratiquant la pleine conscience avant de se coucher et en respectant des heures de sommeil et de réveil régulières, aidera les gens à dormir suffisamment.

2. Dé-stresser

Le stress étant lié à l’inflammation, il est essentiel de trouver des moyens de le réduire, que ce soit par la pleine conscience, la méditation, l’exercice ou un passe-temps.

Vingt minutes d’activité artistique ou quelques minutes de respiration profonde peuvent faire la différence au fil du temps. La pratique de la gratitude permet également d’apaiser l’esprit et le corps et peut, à son tour, augmenter le niveau de bonheur.

3. Restez émotionnellement connecté aux autres

Les relations positives avec les autres sont associées à des niveaux d’inflammation plus faibles, contrairement à l’isolement et à la solitude qui exposent les gens à un risque d’inflammation chronique et à une multitude de problèmes de santé.

Trouver des moyens de rester en contact avec les autres par le biais du bénévolat, des groupes communautaires et des activités peut aider à atténuer les risques pour la santé.

4. Trouvez des moments de joie

Des recherches montrent que trouver des moments de joie peut augmenter le sentiment de calme et nous aider à nous détendre.

Heureusement, il existe des occasions de se réjouir partout. Écoutez une chanson que vous aimez, remarquez les feuilles qui changent de couleur ou sentez les épices d’un plat que vous aimez cuisiner.

5. Adoptez un régime anti-inflammatoire

Chopra recommande de suivre un régime alimentaire anti-inflammatoire riche en aliments végétaux complets. Consommer des aliments qui combattent l’inflammation peut réduire votre risque de diabète, de maladie cardiaque et de dépression. Il défend le régime méditerranéen, qui comprend un repas riche en fruits, légumes, huile d’olive et viandes maigres.

