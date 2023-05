Deepak Bhoria et Nishant Dev entrent en quart de finale des championnats du monde de boxe masculine IBA

Deepak Bhoria (51 kg) et Nishant Dev (71 kg) ont poursuivi leurs formes scintillantes lors des Championnats du monde de boxe masculine IBA en cours à Tachkent, en Ouzbékistan, alors qu’ils ont fait irruption dans les quarts de finale du tournoi avec des victoires dominantes mardi.

Jouant contre Jiamao Zhang de Chine en pré-quart de finale, Deepak a contrôlé le combat dès le début et a fini par le gagner par une décision unanime 5-0.

Deepak avait une mesure de son adversaire et a appelé les coups au premier tour avec son mouvement Swift et ses coups précis.

Il est passé en mode défensif au début du deuxième tour et a utilisé son jeu de contre-attaque pour frapper de lourds crochets du gauche sur son adversaire.

Au troisième tour, Deepak était sur ses gardes alors que Zhang tentait d’être plus agressif avec une combinaison de coups de poing. Cependant, le pugiliste indien a été trop rapide pour son rival et a confortablement remporté le combat.

« Ma stratégie était d’utiliser mon arme la plus puissante dans le match qui est mon crochet gauche et tout s’est déroulé selon notre plan dans le match. J’ai essayé de prendre de l’élan au début du combat et d’attirer mon adversaire avant de frapper des coups précis. Je me concentre maintenant sur le prochain combat et je donnerai mon 100% pour assurer une médaille à l’Inde », a commenté Deepak après la victoire.

Il jouera maintenant son prochain combat contre Diushebaev Nurzhigit du Kirghizistan et cherchera à confirmer une médaille pour l’Inde.

En revanche, Nishant Dev a enregistré une victoire du RSC au premier tour contre Nidal Foqahaa de Palestine.

Foqahaa a utilisé son avantage de taille pour mettre Nishant Dev dans le coin avant que le pugiliste indien n’utilise une combinaison de coups de poing lourds sur son adversaire qui a forcé l’arbitre à arrêter le combat.

Nishant Dev affrontera Jorge Cuellar de Cuba en quart de finale mercredi.

Deux autres boxeurs indiens seront en action plus tard dans la journée. Sachin Siwach (54 kg) affrontera Makhmud Sabyrkhan, tête de série du Kazakhstan, tandis qu’Akash Sangwan (67 kg) jouera contre Dulat Bekbauov du Kazakhstan.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives, consultez les détails du porte-casquette orange et violet ici