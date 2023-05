Deepak Bhoria et Mohammed Hussamundin garantissent des médailles avec des progrès en demi-finale

Le boxeur indien Deepak Bhoria a mis son nom en lumière en battant le Kirghizistan Diushebaev Nurzhigit lors des championnats du monde de boxe masculine à Tachkent, en Ouzbékistan, mercredi.

Le pugiliste de 26 ans a enregistré une victoire massive par un score de verdict unanime de 5-0 pour garantir à l’Inde une médaille dans la catégorie des 51 kg dans l’épreuve.

Le boxeur de Hisar a obtenu, à tout le moins, une médaille de bronze pour la nation lors de l’événement avec son devance sur son adversaire kirghize et est devenu le huitième boxeur masculin indien à décrocher une médaille aux Championnats du monde.

Le médaillé d’argent des Championnats d’Asie de boxe 2019 a commencé le tournoi avec force en éliminant l’un des favoris de l’événement alors qu’il proposait une démonstration impressionnante pour prendre le dessus sur Saken Bibossinov du Kazakhstan 5-2 en huitièmes de finale. Bibossinov, favori pour remporter l’or à Tachkent, a été un combat difficile mais Deepak a réussi à tenir tête au boxeur kazakh.

Le boxeur indien a émergé en tête et s’est qualifié au bout de trois rounds, après un compte à rebours.

Le boxeur indien a terminé le premier round en force et a frappé son adversaire avec une rafale de coups de poing mais a perdu par 2-3. Mais, le pugiliste indien a accéléré le rythme et s’est déplacé rapidement tout au long du combat tout en réussissant à porter quelques coups de feu à son adversaire. Deepak a fini par décrocher la victoire par un score de 5-2 pour avancer.

«Mon objectif était de jouer avec patience depuis le début du combat et de récolter le plus de points possible. Les deux premiers tours ont été difficiles mais je me suis concentré sur le fait de ne pas perdre patience et d’attendre le bon moment pour attaquer », a-t-il déclaré après l’énorme victoire bouleversée.

Le prochain combat de Deepak était contre le pugiliste chinois Jiamao Zhang, qui devait affronter l’Indien au tour suivant.

Le boxeur chinois n’était pas à la hauteur du Deepak en forme alors que l’Indien a remporté une victoire 5-0 sur le pugiliste chinois.

Le double médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth, Hussamundin, a dû travailler dur pour remporter une victoire par décision partagée 4-3 dans un combat serré contre le Bulgare J Diaz Ibanez.

