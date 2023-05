Deepak Bhoria et Mohammed Hussamuddin avancent à Tachkent

L’Indien Deepak Bhoria a surpris le médaillé de bronze olympique de Tokyo et champion du monde 2021 Saken Bibossinov du Kazakhstan 5-2 (après examen des combats) en huitièmes de finale dans la catégorie des 51 kg aux Championnats du monde de boxe masculine IBA à Tachkent, en Ouzbékistan, dimanche.

Son compatriote Hussamuddin (57 kg) a également enregistré une victoire pour se qualifier pour les quarts de finale.

Deepak a réalisé une prestation époustouflante contre le favori Bibossinov, favori pour une médaille dans cette catégorie de poids. Ce fut un combat difficile et Deepak a égalé le boxeur du Kazakhstan. À la fin des trois rounds, un compte à rebours a été effectué dans lequel le boxeur indien est sorti en tête et a avancé.

Deepak a commencé le combat lentement et a mis du temps à entrer dans le rythme mais Bibossinov l’a utilisé à son avantage et a décroché quelques coups de poing. Le boxeur indien a terminé le premier round en force et a frappé son adversaire avec une rafale de coups de poing mais a perdu par 2-3.

Après le deuxième tour, Deepak était à la traîne avant de monter un grand retour dans le tour final. Il a accéléré le rythme et s’est déplacé rapidement tout au long du combat tout en frappant son adversaire avec quelques coups durs. Deepak a systématiquement évité les coups du boxeur kazakh et a impressionné les juges de gagner par 5-2 après que la décision soit passée en revue de combat.

Deepak affrontera Zhang Jiamao de Chine lors de son prochain combat et cherchera à enregistrer une autre grande victoire dans le tournoi.

«Mon objectif était de jouer avec patience depuis le début du combat et de récolter le plus de points possible. Les deux premiers rounds ont été difficiles mais je me suis concentré sur le fait de ne pas perdre patience et d’attendre le bon moment pour attaquer », a déclaré Deepak, cité par la Fédération indienne de boxe (BFI) dans un communiqué publié dimanche.

Les entraîneurs m’avaient dit d’attirer mon adversaire avec le coup de poing droit avant d’utiliser mon crochet gauche à bon escient. Cela a fonctionné car je connecte beaucoup de crochets gauches pour obtenir des points. Chaque combat est important pour moi et je joue chaque match comme si c’était un dernier match pour moi. Je suis concentré sur la victoire de mon prochain combat maintenant », a déclaré Deepak après la victoire.

D’un autre côté, Hussamuddin a affronté le Russe Savvin Eduard en quarts préliminaires. Le pugiliste indien a dominé le combat dès le début et n’a jamais laissé la moindre chance de retour à son adversaire.

Hussamuddin a également été plus rapide que son adversaire russe au deuxième tour. Au troisième tour, il a continué à contrer intelligemment pour enregistrer une victoire 5-0. Il affrontera la deuxième tête de série Umid Rustamov (Azerbaïdjan) en quarts de finale du tournoi.

Les boxeurs Sumit (75kg) et Narender (92+kg) seront en action dimanche soir. Sumit débutera sa campagne en huitièmes de finale contre le Russe Pavel Sosulin tandis que Narender affrontera Arzola Lopez de Cuba en huitièmes de finale.

Le tournoi en cours voit la participation de 538 boxeurs, dont plusieurs médaillés olympiques, de 107 pays.

