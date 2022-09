Deepa Malik demande plus de soutien pour renforcer le mouvement paralympique en Inde

La présidente du Comité paralympique indien (PCI), Deepa Malik, a lancé un appel pour davantage de parrainages, de bourses et de programmes de financement afin de renforcer davantage le mouvement paralympique dans le pays et de produire davantage de champions.

Reconnaissant le soutien de la State Bank of India (SBI) au mouvement paralympique du pays, le président du PCI a déclaré qu’il était nécessaire de renforcer le soutien car le pays compte un pourcentage élevé de para-athlètes.

« Nous sommes très reconnaissants à la Fondation SBI de soutenir nos 30 para-athlètes. Mais il y a plus de 30 000 para-athlètes dans le pays, nous aurions donc besoin de plus de soutien de divers secteurs, y compris nos parties prenantes.

“Au nom de PCI, je lance un appel aux différents secteurs de la publicité publique pour qu’ils soutiennent davantage les para-athlètes avec des parrainages, des bourses et des programmes de financement qui les aideraient dans leur parcours paralympique.”

Pendant ce temps, le secrétaire général du PCI, Gursharan Singh, a parlé du parcours du mouvement paralympique et de la façon dont le mouvement s’est développé au fil des ans, dans le pays, a informé le PCI dans un communiqué vendredi.

Il a également appuyé le point de vue du Dr Malik selon lequel Parasport a besoin de plus de soutien de la part des sponsors.

“Le Mouvement Para a parcouru un long chemin et les discussions sur ces plateformes communes seront déterminantes pour renforcer le succès de l’Inde à l’avenir grâce à diverses parties prenantes”, a ajouté le Dr Malik, médaillé paralympique de Rio 2016.

Le Dr Malik et Singh ont pris la parole lors d’une réception à New Delhi lors d’un événement appelé The Paralympic Story, un événement organisé pour rassembler toutes les parties prenantes du mouvement paralympique sur une plate-forme commune.

L’objectif de la fonction était de discuter et de délibérer sur la manière dont l’écosystème des sports paralympiques peut être renforcé en Inde grâce à la coopération entre les différentes parties prenantes.

La Fondation SBI étend son soutien à 30 para-athlètes

L’un des principaux partenaires du PCI pour soutenir le para-sport dans le pays, la Fondation State Bank of India (SBI) soutient 30 para-athlètes de diverses disciplines, notamment le para-tir à l’arc, le para-athlétisme, le para-badminton, le boccia , l’haltérophilie, le tir et la natation avec leur entraînement et leur coaching, etc.

médaillé d’or paralympique de Tokyo 2020 en tir Manish Narwal; les archers étoiles Jyoti Baliyan, Rakesh Kumar et Shyam Sundar ; Para-navetteur Palak Kohli ; les athlètes Navdeep, Simran et Ajeet Kumar Yadav font partie des grands noms soutenus par la Fondation SBI.

“Nous sommes très fiers des 30 para-athlètes qui ont remporté environ 100 médailles au total l’année dernière. Nous les accompagnons depuis un an dans leur formation, coaching et divers autres besoins. Et nous sommes heureux de leur apporter notre soutien pour une autre année », a déclaré Sanjay Prakash, MD de la Fondation SBI, qui était l’invité principal de l’événement.

Pendant ce temps, Aman Bhaiya, vice-président adjoint de la Fondation SBI, a félicité les para-athlètes pour leurs excellentes performances lors d’événements internationaux et a espéré que les para-athlètes apporteront plus de lauriers à la nation dans les temps à venir.

Parmi les autres personnes présentes à l’événement figuraient des membres directeurs et consultatifs du PCI, dont la double médaillée d’or paralympique Devendra Jhajharia, Ashok Bedi, le brigadier Dinesh Sharma, Incharge Mission Olympic Cell, India Army; des représentants du Comité international de la Croix-Rouge, du Svayam et de l’OCG.

