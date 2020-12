Le membre du Congrès républicain Dan Crenshaw a été qualifié d’outil «mondialiste» et «d’État profond» après avoir condamné les avocats de Donald Trump Lin Wood et Sidney Powell pour avoir dit aux Géorgiens de ne pas voter lors du prochain second tour du Sénat.

«Lin Wood est un démocrate qui veut que les républicains s’autodétruisent», Crenshaw a tweeté jeudi. « Ce n’est pas parce qu’il porte un chapeau MAGA qu’il partage une seule valeur avec vous », dit-il en ajoutant «C’est un escroc.

Ainsi, Crenshaw a rejoint un grand nombre de voix conservatrices, y compris l’ancien président de la Chambre, Newt Gingrich, qui a initialement soutenu les allégations de fraude électorale de Donald Trump lors du concours 2020, mais a été scandalisé de la façon dont Wood et Powell ont choisi de faire avancer la question.

Tous les yeux sont tournés vers la Géorgie maintenant, car le second tour des élections de janvier décidera quel parti prendra le Sénat américain.

Mercredi, les deux avocats de Trump ont dit à une foule de rassemblement en Géorgie de ne pas voter pour les sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue jusqu’à ce qu’ils soutiennent vocalement Trump dans ses allégations de fraude électorale.

«Si Kelly Loeffler veut votre vote, si David Perdue veut votre vote, ils doivent le gagner!» Wood a proclamé, tandis que Powell a déclaré que les Géorgiens devraient conserver leurs bulletins de vote jusqu’à « Leur vote était sécurisé. »

Cependant, de nombreux conservateurs avides étaient plus d’accord avec la stratégie politique des avocats qu’avec celle de Crenshaw.

Le message du membre du Congrès a été interprété comme étant anti-Trump et pro-établissement. Il a même été doublé « Deep State Dan » alors que les tweeters l’accusaient d’être un «Mondialiste» et un « Créature des marais. »

La blogueuse conservatrice Michelle Malkin l’a appelé par moquerie «John McCain dans un cache-œil,» faisant référence au défunt détracteur de Trump au Sénat.

Dan Crenshaw est un mondialiste John McCain dans un cache-œil qui aime faire la fête pendant que notre pays brûle. PROTÉGEZ NOTRE SYSTÈME ÉLECTORAL ET NOTRE PAYS, PAS LE MARAIS GOP! https://t.co/bWw2SSmccX – Michelle Malkin (@michellemalkin) 4 décembre 2020

Ok Deepstate Dan! – Président élu Trumpwarrior2020 (@ TrumpWarrior201) 4 décembre 2020

… Dit Dan la créature des marais. – MaryA (@ inthenow17) 4 décembre 2020

Alors que Crenshaw appelait Wood de façon moqueuse un démocrate, ses défenseurs ont insisté sur le fait qu’il était un « patriote » et simplement «Les politiciens exigeants font ce qu’il faut.»

«Dan Crenshaw a vendu l’Amérique», a tweeté l’ancienne candidate du Sénat du GOP, Lauren Witzke.

Dan Crenshaw a vendu l’Amérique sur le 2e amendement et l’immigration, puis a remis nos monuments historiques à la foule. Lin Wood fait plus pour défendre l’Amérique maintenant que vous ne l’avez jamais fait dans un mandat élu. https://t.co/lbCafX7rTu – Lauren Witzke (@LaurenWitzkeDE) 4 décembre 2020

C’est un patriote et il demande à ces politiciens de se lever et de faire ce qu’il faut. – L’observateur (@__gadfly_) 4 décembre 2020

quel que soit le parti que Lin représente, il a raison. Je vis en GA et après ce dont j’ai été témoin aujourd’hui, moi ni personne de ma connaissance ne voterons en janvier. – Tana McKinney (@TanaMcKinney) 4 décembre 2020

Le retour de bâton au sein du parti à l’appel de Wood et Powell pour que les électeurs restent à l’écart des urnes semble s’accroître. Auparavant, le sénateur Ted Cruz appelé Bois un « pitre » pour avoir risqué les chances des républicains de gagner le Sénat.

