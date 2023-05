Deep Grace Ekka de l’équipe indienne de hockey féminin en tournée dans le reste de l’Australie

La vice-capitaine de l’équipe indienne de hockey féminin, Deep Grace Ekka, estime qu’une ligne de défense solide sera essentielle pour les chances de l’équipe de remporter les deux derniers matchs de sa tournée en Australie et de réaliser une solide performance lors des prochains grands tournois comme le 19e. Jeux asiatiques Hangzhou 2022.

Notamment, l’équipe indienne a disputé trois matchs contre l’Australie, perdant respectivement 2-4 et 2-3 lors des deux premiers matchs, et revenant de l’arrière lors du troisième match pour assurer une égalité 1-1. Lors de leurs deux derniers matchs de la tournée, les visiteurs affronteront l’Australie « A ».

L’équipe indienne a fait preuve de brillantes prouesses offensives lors des trois matchs, mais elle a eu du mal à empêcher l’Australie de marquer des buts. Deep Grace Ekka, la défenseuse expérimentée de l’équipe, a commenté la même chose en disant : « Étant donné que nous avons joué contre une équipe forte comme l’Australie, nous avons produit un bon spectacle lors des trois premiers matchs, surtout en attaque, mais nous en avons concédé pas mal. objectifs, ce qui ne devrait pas se produire. Par conséquent, nous nous concentrons sur l’amélioration de notre défense lors des deux prochains matchs et sur la fin de notre tournée en remportant les matchs restants. »

« De plus, si nous veillons à ne pas concéder de buts facilement, cela aidera notre ligne avant à mettre la pression sur les adversaires en attaquant librement, ce qui augmentera finalement nos chances de gagner des matchs non seulement dans cette tournée mais aussi dans nos prochains tournois », a ajouté le joueur de 28 ans, qui a récemment franchi une étape spéciale en complétant 250 sélections internationales.

Deep Grace Ekka a également aidé le retour de l’Inde lors du troisième match, convertissant un corner de pénalité pour égaliser le match après que l’Australie ait pris les devants.

Partageant ses réflexions sur le fait de marquer l’égalisation, Ekka a déclaré: « C’était génial de marquer ce but car il est arrivé à un moment crucial et a également aidé l’équipe à faire son retour dans le match. Nous avons commencé le match sur une note solide et avons même gardé la majeure partie du ballon dans le premier quart-temps pour contrôler le rythme du match. Cependant, nous avons encaissé un but dans le deuxième quart-temps qui nous a mis sur le dos, après quoi nous avons désespérément besoin d’afficher notre combativité et de trouver l’égalisation. Donc, en ce sens, je me sens chanceux de le livrer à mon équipe quand ils en ont le plus besoin. »

