Deep Fake Tom Hanks fait la promotion d’un plan dentaire, déclare l’acteur

Après avoir couru après une vieille école escroc dans les années 2002 Attrape-moi si tu peux, Tom Hanks est désormais à la recherche de ceux qui utilisent l’IA pour recréer son image. L’acteur s’est rendu sur Instagram ce week-end pour avertir ses fans qu’une entité louche utilisait son image générée par l’IA pour colporter un régime de soins dentaires.

« MÉFIEZ-VOUS!! » Hanks a écrit sur Instagram poste hier. « Il y a une vidéo faisant la promotion d’un régime de soins dentaires avec une version IA de moi. Je n’ai rien à voir avec ça. »

Hanks, naturellement, n’a pas divulgué la société ou l’organisation qui se cache derrière le deepfake, et l’acteur n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo. L’image de Hanks utilisée dans cette campagne semble être générée à partir d’une image de l’acteur appartenant à la société. Los Angeles Times.

La nouvelle intervient alors que la fille du regretté comédien Robin Williams a exprimé son dédain pour les recréations de la voix de son père par la génération IA. Comme l’a noté le Hollywood Reporter, Zelda Williams a posté hier sur sa story Instagram qu’elle trouvait l’utilisation de copieurs d’IA représentant la voix de son père « personnellement dérangeante ». Elle a poursuivi en disant que l’intelligence artificielle crée soit « un pauvre fac-similé de personnes plus grandes » soit « un horrible monstre frankensteinien ».

Hanks et Williams les messages surviennent alors qu’Hollywood est aux prises avec l’utilisation de l’IA dans l’industrie du cinéma et de la télévision. La Writer’s Guild of America et la Screen Actor’s Guild se sont mises en grève respectivement en mai et en juillet contre l’IA générative. la technologie étant un enjeu clé. La grève de WGA vient de prendre fin après presque cinq mois pendant lesquels les scénaristes et les studios sont parvenus à un accord, ce qui a mis en évidence interdit aux studios de utiliser du contenu écrit par l’IA comme matériau source pour les productions. La SAG, quant à elle, reste en grève. Une proposition précédente incluait les studios scannent les visages des acteurs en arrière-plan être détenu à perpétuité pour créer des ressemblances numériques, en échange d’une journée de salaire.