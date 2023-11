Deep Fake : Supprimez les deepfakes dans les 24 heures suivant la plainte : gouvernement

NEW DELHI : Le gouvernement a craqué sur la question de contrefaçons profondes ou transformé des vidéos sur Internet, et a demandé à des sociétés de médias sociaux telles que Instagram , X et Facebook de supprimer ce contenu de leurs plateformes dans les 24 heures suivant la réception d’une plainte. Aux personnes touchées par la menace, le gouvernement leur a conseillé de déposer un FIR au poste de police le plus proche, tout en informant rapidement les plateformes de médias sociaux de les supprimer.Cette décision intervient après une fausse vidéo de l’actrice Rashmika Mandanna circulait sur les réseaux sociaux, ce qui l’a incitée à se plaindre et à en parler en ligne.“Un avis a été émis aux principales plateformes de médias sociaux pour qu’elles suppriment ce contenu dans les 24 heures, sous peine d’être censurées en raison des dispositions des règles informatiques”, ont indiqué des sources.L’avis indique que l’article 66 D de la loi informatique de 2000 prévoit des sanctions – pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à Rs 1 lakh – pour ceux qui ont triché par usurpation d’identité en utilisant une ressource informatique.L’avis mentionne que les intermédiaires de médias sociaux doivent faire preuve de diligence raisonnable, notamment en veillant aux règles et réglementations, à la politique de confidentialité ou au contrat d’utilisation, et informer les utilisateurs de ne pas héberger de contenu usurpant l’identité d’une autre personne.“L’intermédiaire doit, dans les 24 heures suivant la réception d’une plainte concernant tout contenu… sous la forme d’une usurpation d’identité sous forme électronique, y compris des images artificiellement transformées de cette personne, prendre toutes… les mesures pour supprimer ou désactiver l’accès. à un tel contenu », ajoute l’avis.Des sources ont déclaré que le ministère de l’informatique surveille la situation et « agira si les sociétés de médias sociaux n’agissent pas » conformément aux règles.Ministre de état pour l’électronique et l’informatique Rajeev Chandrasekhar avaient réagi lundi à la vidéo deepfake de Mandanna sur X dans laquelle il avait déclaré que les sociétés de médias sociaux étaient tenues de supprimer toute désinformation. « Les plateformes en ligne ont l’obligation légale d’empêcher la propagation de fausses informations par tout utilisateur en vertu des règles informatiques de 2021. Elles sont en outre tenues de supprimer ce contenu… dès réception d’un rapport d’un utilisateur ou d’une autorité gouvernementale. Le non-respect de cette exigence invoque la règle 7, qui autorise les personnes lésées à intenter une action en justice en vertu des dispositions du Code pénal indien (IPC). Il est impératif que les plateformes prennent des mesures proactives pour lutter contre cette menace. Pour ceux qui sont touchés par des deepfakes, je vous encourage fortement à déposer un FIR auprès du commissariat de police le plus proche et à bénéficier des recours prévus par les règles relatives aux technologies de l’information (TI).