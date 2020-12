Deena Cortese a révélé le nom de son deuxième enfant alors qu’elle atteignait la moitié de sa grossesse.

Le joueur de 33 ans Côte du New Jersey: vacances en famille star, qui attend son deuxième bébé en mai avec son mari Christopher Buckner, a publié une photo mise à jour de la bosse de bébé sur Instagram le samedi 12 décembre. Elle a inclus une photo similaire prise de sa grossesse avec leur premier enfant et a annoncé le nom de l’arrivée prochaine de la famille: Cameron Theo Buckner.

«20 semaines aujourd’hui», a écrit Deena. « 20 semaines à gauche avec Cameron Theo Buckner … 20 semaines à droite avec Christopher John Buckner. «

Elle a ajouté: « CJ a aidé maman avec le signe de mise à jour hebdomadaire aujourd’hui. »

Cortese a également écrit sur la façon dont sa grossesse actuelle a été « très différente » de la première.

«Je sens que je peux déjà sentir la personnalité de notre petit Cameron», dit-elle. «Avec CJ Depuis le moment où j’étais enceinte, il a fait savoir qu’il était là… malade depuis le moment où j’ai découvert jusqu’à la semaine 15… après la semaine 15, il n’est pas passé inaperçu, il m’a donné des coups de pied et m’a fait savoir. . hé je suis ici! Et comme vous le savez tous, CJ est une petite émeute avec une super énergie et un peu de jambon. «