Deelishis promeut le vote avec “‘Suivez cette pêche aux urnes”

Pour le plaisir des yeux de votre devoir civique…

N’oubliez pas que virale “Obtenez votre butin au sondage” vidéo qui a fait [cake clapping] vagues en 2020? Bien avant les élections de mi-mandat de 2022, il y a une autre annonce politique de service public qui est provocatrice pour une bonne cause.

Issu encore une fois de l’esprit créatif de Le projet Nouvelle-Géorgie, une organisation d’engagement civique à but non lucratif et non partisane fondée dans le but d’éduquer, de dynamiser et d’organiser les communautés de couleur et les jeunes, il y a “Suivez cette pêche aux urnes.”

La campagne a débuté au début du mois dernier avec une vidéo de Deelishis montrant son bangin ‘baaaaaaawdy dans une paire de shorts de marque tout en marchant vers un bureau de vote – quelque chose qui pourrait facilement faire lever n’importe qui du canapé pour voter.

“Je sais que ce n’est pas la manière standard de faire voter les gens, mais cela s’adresse à des personnes qui ne sont pas traditionnellement ciblées et, honnêtement, j’aime cela pour nous et je veux en voir plus”, a déclaré Deelishis via un communiqué de presse sur la vidéo. . « Il est temps que les jeunes, les gens du quartier, les pauvres et les autres communautés de couleur soient représentés dans le processus démocratique. Nous sommes à ATL, la maison des gros actifs (jeu de mots). Pourquoi ne pas les utiliser pour provoquer le changement ?

En plus d’encourager le vote avec la vidéo, Deelishis a organisé son “Big A *** Brunch” le dimanche 23 octobre au Suite Food Lounge à Atlanta. Le brunch faisait partie de son partenariat avec New Georgia Project et a réuni plus de 200 Géorgiens pour la nourriture, les boissons et le vote.

“Quand j’ai entendu ce que New Georgia Project fait pour les Géorgiens et le fait qu’ils ont frappé à plus de 1,5 million de portes pour s’assurer que les Noirs sont inscrits et prêts à voter, j’étais impatient de donner un coup de main”, a déclaré Deelishis via un communiqué de presse ” Je sais que nous ne pouvons pas rester assis à la maison et ne rien faire, pour nous plaindre des résultats plus tard. Ainsi, lorsque la consultante créative de GP, Maui Bigelow, a tendu la main et partagé sa vision, j’étais tout à fait d’accord, car cela m’a permis de transmettre le message de l’organisation tout en restant fidèle à la voix de ma marque.

Le New Georgia Project note que le vote anticipé dans l’État de Peach a déjà commencé et que le dernier jour pour voter est le jour des élections le 8 novembre 2022. Le groupe propose également des trajets gratuits vers les urnes.

Suivez-VOUS la pêche de Deelishis aux urnes ?