Deebo Samuel participera au match de championnat NFC contre les Lions de Détroit et les 49ers de San Francisco. annoncé Vendredi après-midi.

Samuel, 28 ans, a participé à part entière à l’entraînement de vendredi et n’est plus inscrit sur le rapport des blessures après avoir quitté le match de la semaine dernière en première mi-temps avec une blessure à l’épaule. Il a réalisé 60 réceptions pour 892 verges et sept touchés. cette saison en 15 matchs de saison régulière et s’est précipité 37 fois pour 225 verges et cinq buts dans le cadre de l’offensive de l’entraîneur Kyle Shanahan.

Samuel a été interrogé vendredi lors sa conférence de presse s’il jouait aussi physiquement que d’habitude, mais essayait de se protéger.

“Je ne protège rien”, intervint-il.

[ Lions fans: Celebrate this memorable 2023 season with a new book from the Free Press! ]

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c’était lors de la première semaine de 2021 à Ford Field lors du premier match sous la direction de l’entraîneur des Lions Dan Campbell. Samuel a brûlé la défense des Lions pendant un un sommet en carrière de 189 verges sur réception, et a dépassé le demi de coin Jeff Okudah pour un touché de 79 verges au troisième quart d’une victoire 41-33 des Niners avec Jimmy Garoppolo comme quart-arrière. (Samuel a réussi un échappé tardif qui a permis aux Lions de ramener le ballon à huit, mais ils n’ont pas pu capitaliser.)

Du côté des Lions, le centre Frank Ragnow jouera malgré diverses blessures, mais il leur manquera le garde gauche Jonah Jackson en raison d’une blessure au genou subie lors de la victoire de division la semaine dernière contre Tampa Bay. L’homme de retour Kalif Raymond sera absent pour un troisième match consécutif en raison d’une blessure au genou.

TENDANCE :Ben Johnson des Lions en tant qu’entraîneur-chef des Washington Commanders, une « conclusion assez courue d’avance »

Le match devrait débuter dimanche à 18h30, heure de l’Est, à Santa Clara, en Californie, au Levi’s Stadium. Les 49ers sont favoris avec 7 points face aux Lions.

Les Lions ont une fiche de 0-1 lors des matchs de championnat NFC, après avoir joué un dernier match lors de la saison 1991 et perdu 45-10 contre Washington. Les Lions sont la seule équipe NFC à ne jamais participer à un Super Bowl. La dernière victoire des Lions en séries éliminatoires sur la route a eu lieu il y a 66 ans lors de l’un des plus grands retours de la NFL, à juste titre à San Francisco.

Les 49ers, quant à eux, ont un net avantage en termes d’expérience en séries éliminatoires – sauf au poste de quart-arrière – en participant à un quatrième match pour le titre NFC au cours des cinq dernières années et en obtenant un bilan de 1-2 lors des trois précédents (1-0 à domicile).

Fans des Lions ! Célébrez la saison avec notre nouveau livre commémoratif : « Du courage à la gloire : l’histoire épique de la renaissance 2023 des Lions de Détroit. » Commandez maintenant pour économiser 25 % sur le prix de vente en visitant Lions.PictorialBook.com pour sécuriser votre copie !